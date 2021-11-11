Софія Ротару з тремтячою головою змусила хвилюватися фанів: Паркінсон пробив (відео)

Сестра легендарної виконавиці Софії Ротару спростовує чутки про її хворобу. / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, скриншот

Незважаючи на те, що сестра співачки Ауріка Ротару спростувала чутки про хворобу та заявила, що зірка "проживе ще довго", фанати все ж підозрюють щось недобре. Користувачів Мережі налякало те, як у 74-річної зірки тремтіла голова.

Такі кадри з народною артисткою зняли, коли вона сиділа у глядацькій залі під час вручення нагород "Національна легенда України". До речі, тоді Ротару здобула нову держнагороду у сфері музики.

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Відео зі співачкою поширили у TikTok та Telegram-каналах. Після цього фоловери припустили, що, ймовірно, це прояв хвороби у Ротару. Однак були й версії про звичайне хвилювання.

На кадрах видно, як виконавиця хіта "Червона рута" сиділа серед інших глядачів, коли президент України Володимир Зеленський говорив на сцені.

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В один момент оператор показав, як Софія Ротару слухала главу держави. Вона уважно дивилася на сцену, але водночас трясла головою з боку в бік.

Фото: Скріншот з відео

Однак тремтіння припинилися, коли артистка підвелася зі свого місця, почала посміхатися та вітати глядачів.

Фото: Скріншот з відео

Прихильники творчості Ротару припустили, що виконавиця має тремор, який може бути симптомом хвороби Паркінсона. Водночас інші фанати наголосили, що артистка виглядає просто чудово у свої роки:

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У неї нервове і складне життя вдалося.

Паркінсон пробив. Їй би трави цілющої у лікувальних дозах прийняти у вигляді інгаляції. Відпускає.

Софія Ротару для своїх років виглядає чудово.

Ну вік. Що такого?

Навіть якщо й хвороба і нехай і старість... а як гордо сидить, а погляд, а постава така.. Всім здоровим і молодим тільки заздрити і брати приклад.

Що-що, Паркінсона. Бідолашна.

Фото: Скріншот з Telegram-каналу

Фото: Скріншот з Telegram-каналу

Фото: Скріншот з Telegram-каналу

Фото: Скріншот з Telegram-каналу

Фото: Скріншот з Telegram-каналу

Фото: Скріншот з Telegram-каналу

Раніше фани також припускали, що в артистки нібито розвинулася хвороба Паркінсона через відео її виступу у Берліні. Тоді у співачки помітно тряслися пальці і вона ледь утримала мікрофон. Але це лише здогадки та й годі.

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