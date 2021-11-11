Софія Ротару з тремтячою головою змусила хвилюватися фанів: Паркінсон пробив (відео)

Сестра легендарної виконавиці Софії Ротару спростовує чутки про її хворобу. / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, скриншот
Незважаючи на те, що сестра співачки Ауріка Ротару спростувала чутки про хворобу та заявила, що зірка "проживе ще довго", фанати все ж підозрюють щось недобре. Користувачів Мережі налякало те, як у 74-річної зірки тремтіла голова.
Такі кадри з народною артисткою зняли, коли вона сиділа у глядацькій залі під час вручення нагород "Національна легенда України". До речі, тоді Ротару здобула нову держнагороду у сфері музики.
Відео зі співачкою поширили у TikTok та Telegram-каналах. Після цього фоловери припустили, що, ймовірно, це прояв хвороби у Ротару. Однак були й версії про звичайне хвилювання.
@zvezda_tv1 . ? ### –
На кадрах видно, як виконавиця хіта "Червона рута" сиділа серед інших глядачів, коли президент України Володимир Зеленський говорив на сцені.
В один момент оператор показав, як Софія Ротару слухала главу держави. Вона уважно дивилася на сцену, але водночас трясла головою з боку в бік.
Однак тремтіння припинилися, коли артистка підвелася зі свого місця, почала посміхатися та вітати глядачів.
Прихильники творчості Ротару припустили, що виконавиця має тремор, який може бути симптомом хвороби Паркінсона. Водночас інші фанати наголосили, що артистка виглядає просто чудово у свої роки:
- У неї нервове і складне життя вдалося.
- Паркінсон пробив. Їй би трави цілющої у лікувальних дозах прийняти у вигляді інгаляції. Відпускає.
- Софія Ротару для своїх років виглядає чудово.
- Ну вік. Що такого?
- Навіть якщо й хвороба і нехай і старість... а як гордо сидить, а погляд, а постава така.. Всім здоровим і молодим тільки заздрити і брати приклад.
- Що-що, Паркінсона. Бідолашна.
Раніше фани також припускали, що в артистки нібито розвинулася хвороба Паркінсона через відео її виступу у Берліні. Тоді у співачки помітно тряслися пальці і вона ледь утримала мікрофон. Але це лише здогадки та й годі.
Більше новин про народну артистку:
- Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму.
- Ротару позувала у вишиванці в Італії. Пугачова прокоментувала світлину.