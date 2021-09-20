"Больше есть нужно!": певица МакSим испугала Сеть своей худобой (фото)

Певица МакSим поделилась новыми фото после выписки из больницы / Фото: instagram.com/maksimartist

Впереди у МакSим месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что она вернется на сцену и сможет петь.

Сегодня народная любимица поделилась в Instagram-профиле новыми фотографиями. На них Максим позирует в парке, одетая во все белое.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Фолловеры певицы написали ей очень много комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не осталось незамеченным и то, как похудела МакSим:

"Как же ты исхудала"

Скриншот: instagram.com/maksimartist

"Оф***ть, ты похудела"

"Кушать, кушать и набираться сил!"

"Худенькая совсем стала!"

Скриншот: instagram.com/maksimartist

"Похудели сильно, вам побольше есть нужно"

Скриншот: instagram.com/maksimartist

Напомним, что летом Максим перенесла тяжелую пневмонию и поражение 40% легких. Позже певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких. Из комы она вышла в начале августа.

Сейчас артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.

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