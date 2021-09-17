Российский шоумен обвинил МакSим в избиении и собирается судиться с певицей

Российский шоумен Стас Барецкий собирается подать в суд на певицу МакSим после того, как на него напали пять человек на одной из улиц Санкт-Петербурга

/ Фото: Instagram

Шоумен считает, что его избили из-за скандальных высказываний о певице МакSим и сыне Стаса Пьеха. У Барецкого есть ритуальный бизнес и он предлагал предоставить артистке место на Ваганьковском кладбище. Готов был шоумен помочь и с похоронами сына Стаса Пьехи, которого избила соседка.

Сначала я подумал, что нападение на меня могло быть связано с моим бизнесом, но дело в том, что эти пятеро в какой-то момент стали кричать: "Это тебе за МакSим и Стаса Пьеху!" – рассказал шоумен в беседе с журналистами Sobesednik.ru

Барецкий заявил, что все произошло еще и из-за того, что МакSим якобы боится его. Он не верит в болезнь певицы. По его словам, только он знает правду о том, что происходило на самом деле с артисткой и якобы она не хочет, чтобы эта правда стала известна всем.

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Стас Барецкий / Фото: Instagram

Он утверждает, что из-за МакSим регулярно получает звонки с угрозами, хотя считает, что ничего плохого ей не сделал. Теперь Барецкий намерен судиться с певицей.

Я снял побои. Вот пусть теперь МакSим и ее представители расследуют, кто меня побил. Я уверен, что этих людей мы обязательно найдем – заявил шоумен.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Что произошло с МакSим

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МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение 40% легких. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

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Сейчас МакSим дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

Смотрите первое интервью МакSим после комы:

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