"Більше їсти треба!": Співачка МакSим налякала Мережу своєю худобою (фото)

Співачка МакSим поділилася новими фото після виписки з лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist

Попереду у МакSим місяці відновлення, однак навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що вона повернеться на сцену і зможе співати.

Сьогодні народна улюблениця поділилася в Instagram-профілі новими світлинами. На них Максим позує в парку, одягнена у все біле.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Фоловери співачки написали їй дуже багато коментарів з побажаннями якнайшвидшого одужання. Не залишилося непоміченим і те, як схудла МакSим:

"Як же ти схудла"

Скріншот: instagram.com/maksimartist

"Оф***ть, ти схудла"

"Їсти, їсти і набиратися сил!"

"Худенька зовсім стала!"

Скріншот: instagram.com/maksimartist

"Схудли сильно, вам більше їсти потрібно"

Скріншот: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, що влітку Максим перенесла важку пневмонію і ураження 40% легенів. Пізніше співачку ввели у штучну кому і підключили до апарату ШВЛ.

Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легенів. З коми вона вийшла на початку серпня.

Зараз артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.

Дивіться в сюжеті, як знаменитості перенесли коронавірус:

Ще новини на тему: