"Бонд на пенсии" обещает новый суперхит

Дэниел Крейг снялся в продолжении фильма "Достать ножи" / Фото: Getty Images

После 15 лет в роли самого известного суперагента, Дэниел Крейг, который получил звезду на Аллее славы, завершает свое участие в кинофраншизе. Завершив "службу" в британской разведке, он успел сняться в продолжении детективной комедии "Достать ножи" Раяна Джонсона, права на продолжение которой были куплены за рекордные 450 млн долларов компанией Netflix.

Стартовавшие в середине лета в Греции съемки "Достать ножи 2" завершились в прошлом месяце. У первого из сиквелов пока нет официальной даты премьеры и все еще рабочее название оригинала, но режиссер Райан Джонсон сообщил, что фильм будет называться иначе. Дэниэл Крэйг, сыгравший сыщика Бенуа Бланка, считает, что вторая часть будет лучше оригинала. Об этом он рассказал в интервью изданию Empire:

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Мы только что закончили съемки второго фильма, буквально несколько недель назад. Они завершились в Сербии. Осмелюсь ли я сказать, что фильм будет лучше оригинала? Посмотрим. Я не хочу искушать судьбу. Это другое, и это потрясающе. Бенуа Блану все еще предлагают загадку, но она совсем другая. Я очень взволнован, – рассказал Крейг.

Дэниел Крейг / Фото: AFP

В новой картине также снялись Кейт Хадсон, Дэйв Батиста, Кэтрин Хан, Эдвард Нортон и Лесли Одом-младший. Режиссер ориентировался на истории Агаты Кристи о Пуаро.

Содержание первой части "Достать ножи"

Автор детективов миллионер Харлан Тромби найден мертвым после празднования своего 85-летия. Полиция и родственники уверены – это самоубийство. Но частный сыщик Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) понимает, что тайна гибели писателя так же запутана, как и его шедевры. Он ищет среди родственников писателя, занятых многомиллионным завещанием, преступника, "оголяя" их конфликты…

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В ожидании продолжения комедийного детектива смотрите первую его часть в высоком или ультравысоком (4К) качестве на сервисе OLL.TV:

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