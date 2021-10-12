"Бонд на пенсії" обіцяє новий суперхіт

Деніел Крейг знявся в продовженні фільму "Дістати ножі" / Фото: Getty Images

Після 15 років в ролі найвідомішого суперагента Деніел Крейг, який отримав зірку на Алеї слави, завершує свою участь у кінофраншизі. Завершивши "службу" в британській розвідці, він встиг знятися в продовженні детективної комедії "Ножі наголо" Раяна Джонсона, права на продовження якої були придбані за рекордні 450 млн доларів компанією Netflix.

Стартувавши в середині літа в Греції зйомки "Ножі наголо 2" завершилися минулого місяця. У першого з сіквелів поки немає офіційної дати прем'єри і все ще робоча назва оригіналу, але режисер Райан Джонсон повідомив, що фільм буде називатися інакше. Деніел Крейг, який зіграв детектива Бенуа Бланка, вважає, що друга частина буде кращою за оригінал. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Empire:

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Ми тільки що закінчили зйомки другого фільму, буквально кілька тижнів тому. Вони завершилися в Сербії. Чи насмілюся я сказати, що фільм буде кращим за оригінал? Подивимося. Я не хочу спокушати долю. Це інше, і це приголомшливо. Бенуа Блану все ще пропонують загадку, але вона зовсім інша. Я дуже схвильований, – розповів Крейг.

Деніел Крейг / Фото: AFP

У новій картині також знялися Кейт Хадсон, Дейв Батіста, Кетрін Хан, Едвард Нортон і Леслі Одом-молодший. Режисер орієнтувався на історії Агати Крісті про Пуаро.

Зміст першої частини "Ножі наголо"

Автор детективів мільйонер Харлан Тромбі знайдений мертвим після святкування свого 85-річчя. Поліція і родичі впевнені – це самогубство. Але приватний детектив Бенуа Бланк (Деніел Крейг) розуміє, що таємниця загибелі письменника так само заплутана, як і його шедеври. Він шукає серед родичів письменника, зайнятих багатомільйонним заповітом, злочинця, "оголюючи" їхні конфлікти ...

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В очікуванні продовження комедійного детективу дивіться першу його частину в високій або ультрависокій якості (4К) на сервісі OLL.TV:

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