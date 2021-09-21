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Дэниел Крейг не хочет, чтобы Джеймса Бонда сделали женщиной

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 16:17
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На протяжении последних 15 лет Дэниел Крейг играл роль знаменитого агента 007. Однако предстоящий фильм "Не время умирать" станет для актера последним перевоплощением в Джеймса Бонда
Дэниел Крейг в фильме "Не время умирать" (2021)
Дэниел Крейг в фильме "Не время умирать" (2021) / Фото: themoviedb.org

Британский актер Дэниел Крейг, который недавно отпраздновал 53-летие, прокомментировал дальнейшее будущее своего персонажа. Уже неоднократно фанаты выступали за то, чтобы теперь Джеймса Бонда играла женщина. На роль агента 007 в предстоящем фильме "Не время умирать" уже даже взяли актрису – Лашану Линч. Тем не менее сам Дэниел Крейг категорически против того, чтобы женщина заменяла его в роли Бонда в последующих киносериях.

В интервью Radio Times Дэниел Крейг рассказал, что в своем последнем выходе в роли Джеймса Бонда он появляется намного более обнаженным, чем даже женщины. Для того чтобы привести себя в нужную форму, актеру потребовался год. А вот еще 15 лет назад, когда вышел "Казино Рояль", Крейгу понадобилось всего три месяца, чтобы подготовиться к сценам без рубашки.

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Но говоря о женской версии Джеймса Бонда, Дэниел Крейг отметил, что для актрис должны быть свои культовые роли.

Просто должны быть лучшие роли для женщин. Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис, – ответил Дэниел Крейг.

Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма "Не время умирать" / Фото: themoviedb.org

Кстати, примерно так же когда-то ответила и Барбара Брокколи – продюсер фильмов о Бонде.

Мы должны снимать фильмы о женщинах и женских историях, но мы должны создавать женских персонажей, а не просто превращать персонажа мужского пола в женщину, – сказала она.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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