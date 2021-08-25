Босой Вакарчук на "Олимпийском". Океаны устроили мини-концерт

Группа "Океан Эльзы" выступила на концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: Скриншот из YouTube

Группа "Океан Эльзы" уже несколько раз собирала поклонников на НСК "Олимпийский". При чем 2018 году как раз на День Независимости был большой концерт группы. Этот год для одной из самых популярных групп не стал исключением. В День Независимости Украины тысячи людей вновь пели вместе со Святославом Вакарчуком главные хиты.

Даже проливной дождь не смог этому помешать, а наоборот добавил определенной атмосферы. Во время своего выступления Святослав Вакарчук снял обувь и продолжал выступать босиком.

/ Фото: Скриншот из YouTube

Группа "Океан Эльзы" завершала трехчасовой концерт ко Дню Независимости.

Кроме своих треков Святослав Вакарчук вместе с Тарасом Петриненко исполнил песню "Україна", которую называют вторым гимном страны.

Отметим, что концерт, прошедший на "Олимпийском", имел название "Незалежність у нашій ДНК". На празднике выступили 34 украинских артиста. Ранее вокруг концерта возник скандал – некоторые знаменитые украинские артисты не были приглашены выступить на сцене, из-за чего они обиделись на организаторов.

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