Брат Кейт Миддлтон женился на француженке – смотрите фото пары

Брат Кейт Миддлтон женился во Франции / Фото: Instagram/jmidy

По данным СМИ, Кейт Миддлтон не пропустила свадьбу младшего брата. Как пишет Page Six, Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом и детьми стали гостями тайной церемонии.

Известно, что свадьба готовилась в обстановке строжайшей секретности. Торжество прошло на Лазурном берегу.

Мистер и миссис Миддлтон. Великобритания, Франция. Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно, нескольких собак в прекрасной деревне Борм-ле-Мимоза. Не передать словами, как я счастлив, – рассказал Джеймс Миддлтон и опубликовал фото с супругой.

Джеймс Миддлтон и его супруга / Фото: Instagram/jmidy

Пара познакомилась в 2018 году. Джеймс Миддлтон сделал предложение француженке Ализе Тевене в 2019 году. Они планировали сыграть свадьбу еще в 2020 году, но из-за COVID-19 пришлось отменить торжество.

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