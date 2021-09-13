Брат Кейт Міддлтон одружився на француженці – дивіться фото пари

Брат Кейт Міддлтон одружився у Франції / Фото: Instagram/jmidy
За даними ЗМІ Кейт Міддлтон не пропустила весілля молодшого брата. Як пише Page Six , Кейт Міддлтон разом чоловіком принцом Вільямом і дітьми стали гостями таємній церемонії.
Відомо що весілля готувалося в атмосфері суворої секретності. Святкування пройшло на Лазурному березі.
Містер і місіс Міддлтон. Велика Британія, Франція. Вчора я одружився на любові всього мого життя в оточенні родини, друзів і, звичайно, кількох собак в прекрасній селі Борм-ле-Мімоза. Не передати словами, як я щасливий, – розповів Джеймс Міддлтон і опублікував фото з дружиною.
Пара познайомилася в 2018 році. Джеймс Міддлтон зробив пропозицію француженці Алізе Тевене ще в 2019 році. Вони планували зіграти весілля ще в 2020 році, але через COVID-19 довелося скасувати торжество.
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