Британская группа Pet Shop Boys отказалась от концертов в России: ждем, когда рухнет фашизм

Pet Shop Boys ждут свержения путинского режима

Напрасно путинская власть в РФ создает списки "нежелательных артистов", которым запрещают въезд в страну-агрессора. Ведь к россиянам и так никто не горит желанием ехать из-за того, что их солдаты вторглись на территорию суверенного государства Украины и совершают ужасающие преступления.

Британский дуэт Pet Shop Boys опубликовал в Instagram фото афиши концерта в России, заявив, что их приезд отменяется до тех пор, пока у власти стоит диктатор.

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Музыканты объяснили, что в 2009 году они начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Также артисты вспомнили, что посещали РФ много раз и писали песни на российскую тематику, вдохновляясь этой страной.

Сейчас ехать туда или давать концерты недопустимо. Но мы с нетерпением ждем дня, когда в России упадет фашизм, политики-преступники будут осуждены, правда прозвучит, а соседние страны не будут подвергаться угрозам и вторжениям. И родится новая Россия. Надеюсь, мы до сих пор будем поблизости, чтобы увидеть это, – говорится в сообщении Pet Shop Boys.

Кратко о Pet Shop Boys

Британский синти-поп и хаус дуэт создан в 1981 году в Лондоне Нилом Тенантом и Крисом Лоу. Pet Shop Boys переводится как "Ребята из зоомагазина". За последние тридцать лет коллектив выпустил более 40 синглов, из которых 20 попадали в ТОП-10 британского хит-парада. 14 студийных альбомов группы попадали также в ТОП-10 британского чарта.

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Pet Shop Boys существуют с 1981 года / Фото: instagram.com/petshopboys

Неудивительно, что Pet Shop Boys занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2008 году, как музыкальные исполнители, имеющие наибольшее количество синглов, попавших в ТОП-40 британского хит-парада.

Напомним еще в марте победители "Евровидения-2022", итальянская группа Maneskin отменила концерты в России. Также музыканты высказали слова поддержки украинцам.