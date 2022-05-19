Британський гурт Pet Shop Boys відмовився від концертів у Росії: чекаємо, коли впаде фашизм

Pet Shop Boys чекають повалення путінського режиму

Даремно путінська влада у РФ створює списки "небажаний артистів", яким забороняють в'їзд у країну-агресорку. Адже до росіян і так ніхто не горить бажанням їхати через те, що їхні солдати вторглися на територію суверенної держави України та вчиняють жахливі злочини.

Британський дует Pet Shop Boys опублікував у Instagram фото афіші концерту на Росії, заявивши, що їхній приїзд скасовується допоки при владі стоїть диктатор.

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Музиканти пояснили, що у 2009 році вони розпочали світовий тур Pandemonium у Санкт-Петербурзі. Також артисти пригадали, що відвідували РФ багато разів і писали пісні на російську тематику, надихаючись цією країною.

Наразі їхати туди або давати концерти є неприпустимим. Але ми із нетерпінням чекаємо на день, коли в Росії впаде фашизм, політиків-злочинців буде засуджено, правда пролунає, а сусідні країни не будуть зазнавати загроз та вторгнення. І народиться нова Росія. Сподіваюся, ми й досі будемо поблизу, щоб побачити це, – йдеться в повідомлення Pet Shop Boys.

Коротко про Pet Shop Boys

Британський сінті-поп та хаус дует створений у 1981 році у Лондоні Нілом Тенантом і Крісом Лоу. Pet Shop Boys перекладається як "Хлопці із зоомагазину". За останні тридцять років колектив випустив понад 40 синглів, з яких 20 потрапляли у ТОП-10 британського хіт-параду. 14 студійних альбомів гурту потрапляли також до ТОП-10 британського чарту.

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Pet Shop Boys існують з 1981 року

Не дивно, що Pet Shop Boys занесено до Книги рекордів Гіннеса у 2008 році, як музичні виконавці, які мають найбільшу кількість синглів, що потрапили до ТОП-40 британського хіт-параду.

Нагадаємо ще у березні переможці "Євробачення-2022", італійський гурт Maneskin скасував концерти на Росії. Також музиканти висловили слова підтримки українцям.