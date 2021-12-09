Бритни Спирс не собирается приглашать никого из родных на свою свадьбу

Бритни Спирс начала подготовку в свадьбу с Сэмом Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс успевает не только наслаждаться долгожданной свободой, но и готовиться к свадьбе. По слухам, певица планировала устроить торжество в день своего 40-летия, но потом от этой идеи отказалась.

Когда состоится свадьба, пока не известно. Инсайдеры рассказывают, что подготовка идет полным ходом, но среди гостей Бритни не хочет видеть своих родных - мать, отца, сестру, брата. Об этом пишет Us Weekly.

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Бритни не может дождаться, чтобы выйти замуж и по-настоящему начать свою жизнь. Они уже начали планирование, и она так счастлива, что наконец-то приняла эти решения. На данный момент никто из ее семьи не будет приглашен на свадьбу.

Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие. / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.

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