Бритни Спирс не собирается приглашать никого из родных на свою свадьбу

Бритни Спирс начала подготовку в свадьбу с Сэмом Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс успевает не только наслаждаться долгожданной свободой, но и готовиться к свадьбе. По слухам, певица планировала устроить торжество в день своего 40-летия, но потом от этой идеи отказалась.
Когда состоится свадьба, пока не известно. Инсайдеры рассказывают, что подготовка идет полным ходом, но среди гостей Бритни не хочет видеть своих родных - мать, отца, сестру, брата. Об этом пишет Us Weekly.
Бритни не может дождаться, чтобы выйти замуж и по-настоящему начать свою жизнь. Они уже начали планирование, и она так счастлива, что наконец-то приняла эти решения. На данный момент никто из ее семьи не будет приглашен на свадьбу.
Напомним, Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.
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