Бритни Спирс – свободна! Певица избавилась от опекунства отца спустя 13 лет

Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

Хорошие новости для Бритни Спирс! Ее отец Джейми больше не сможет распоряжаться финансами певицы и вмешиваться в ее жизнь. Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца артистки от опекунства над ней. Об этом пишет CNN.

У певицы появился новый опекун, но адвокаты певицы называют это временным решением. Контроль за финансами Бритни Спирс пока что передан ее бухгалтеру Джону Забелу. Опекуна назначили с согласия Бритни.

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Бритни Спирс и Джейми Спирс / Фото: Getty Images

Борьба за полную свободу продолжается. Слушание о вопросе полного прекращения опекунства состоится 12 ноября.

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Бритни придется встретиться с отцом на следующем заседании. Обе стороны еще должны дать показания.

Ранее стало известно, что у Джейми Спирс был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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