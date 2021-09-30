Брітні Спірс – вільна! Співачка позбулася опікунства батька через 13 років

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

Хороші новини для Брітні Спірс! Її батько Джеймі більше не зможе розпоряджатися фінансами співачки і втручатися в її життя. Суд в Лос-Анджелесі відсторонив батька артистки від опікунства над нею. Про це пише CNN.

У співачки з'явився новий опікун, але адвокати співачки називають це тимчасовим рішенням. Контроль за фінансами Брітні Спірс поки що переданий її бухгалтеру Джону Забілу. Опікуна призначили за згодою Брітні.

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Брітні Спірс і Джеймі Спірс / Фото: Getty Images

Боротьба за повну свободу триває. Слухання про питання повного припинення опікунства відбудеться 12 листопада.

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Брітні доведеться зустрітися з батьком на наступному засіданні. Обидві сторони ще мають дати свідчення.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірса був доступ до телефону зірки. Він таємно стежив за спілкуванням дочки і записував розмови з її спальні. Стеження у США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив в число 10 її опікунів . Співачка не могал вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

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