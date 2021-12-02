Бритни Спирс впервые за 13 лет покинула США со своим женихом

2 декабря Бритни Спирс отмечает 40-летие. / Фото: instagram.com/britneyspears
Так, 2 декабря Бритни Спирс исполняется 40 лет. Отметим, что это первый за последние 13 лет день рождения, который знаменитость может свободно отмечать, как она пожелает. Ведь недавно певица наконец-то стала свободной от опекунства своего отца Джейми.
Скорее всего, именинница отпразднует свой день вместе с любимым Сэмом Асгари, который недавно ей сделал предложение.
Так, звезда поделилась с поклонниками фотографий, где она с женихом на борту самолета. Вероятно, влюбленные отправились в романтическое путешествие. Сама же Бритни призналась, что впервые за более 10 лет покинула территорию США и поедет, куда ей вздумается.
О драгоценная радость сегодня! Я и мой жених так радуемся отъезду. Благодарю бога за возможность уехать из страны! Я счастливая! – эмоционально подписала фото Спирс.
Куда же знаменитость отправится – остается загадкой. Не исключение, что это будет путешествие не на один день и в списке артистки не одна страна.
Кроме того, счастливая именинница показала фолловерам страстный поцелуй с бойфрендом на борту частного самолета. Видно, настолько рада Бритни этим событиям.
Отметим, что в кадре Бритни появилась в мини-шортиках, белой кофточке и ярко-красных сапогах и темных очках. Артистка "засветила" своими красивыми ножками и показала сияющую улыбку.
Поклонники, конечно, поздравили своего кумира с 40-летием и пожелали влюбленным незабываемого путешествия:
- Приятного дня рождения
- Мы любим тебя, королева.
- Ты выглядишь так красиво!
- Куда бы вы ни собирались, просто переезжайте туда и живите долго и счастливо! С днем рожденья.
- Королева путешествий.
Что известно о паре
Бритни Спирс познакомилась с фитнес-инструктором Сэмом Асгари в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party. Брутальный и накачанный красавец младше звезды на 13 лет. Он поддерживал знаменитость во время судебных разбирательств и был всегда рядом.
Будущие супруги часто постятся фото вместе. Судя по фото, они по-настоящему счастливы и искренне любят друг друга.
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