Брітні Спірс вперше за 13 років покинула США зі своїм нареченим

2 грудня Брітні Спірс відзначає 40-річчя. / Фото: instagram.com/britneyspears

Так, 2 грудня Брітні Спірс виповнюється 40 років. Зазначимо, що це перший за останні 13 років день народження, який знаменитість може вільно відствяткувати, як вона забажає. Адже нещодавно співачка нарешті стала вільною від опікунства свого батька Джеймі.

Скоріше всього іменниниця відсвяткує свій день разом із коханим Семом Асгарі, який нещодавно їй освідчився.

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Так, зірка поділилася з шанувальниками світлинами, де вона з наречиним на борту літака. Ймовірно, закохані вирушили у романтичну подорож. Сама ж Брітні зізналась, що вперше за понад 10 років покинула територію США і поїде, куди їй заманеться.

Брітні Спірс і Сем Асгарі відправились у подорож. / Фото: instagram.com/britneyspears

О дорогоцінна радість сьогодні! Я і мій наречений так тішимося від'їзду. Дякую богу за можливість виїхати з країни! Я щаслива! – емоційно підписала фото Спірс.

Куди ж знаменитість відправиться – залишається загадкою. Не виключення, що це буде мандрівка не на один день і у списку артистки не одна країна.

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Брітні Спірс і Сем Асгарі пристрастно цілуються.

Окрім того, щаслива іменниниця показала фоловерам пристрасний поцілунок з бойфрендом на борту приватного літака. Видно, настільки рада Брітні цим подіям.

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Зазначимо, що у кадрі Брітні з'явилась у мінішортиках, білій кофтинці та яскраво червоних чобітках і темних окулярах. Артистка засвітила своїми гарними ніжками та показала сяючу посмішку.

Шанувальники звісно привітали свою кумирку з 40-річчям та побажали закоханим незабутньої подорожі:

Приємного дня народження

Ми любимо тебе, королево.

Ти виглядаєш так красиво!

Куди б ви не збиралися, просто переїжджайте туди і живіть довго і щасливо! З днем народження.

Королева мандрівок.

Фото: скріншот instagram/britneyspears

Що відомо про пару

Брітні Спірс познайомилась із фітнес-інструктором Семом Асгарі у 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party. Брутальний та накачаний красень молодший за зірку на 13 років. Він підтримував знаменитість під час судових розглядів і був завжди поруч.

Брітні Спірс розповіла про бажання стати мамою втретє / Фото: instagram.com/britneyspears

Майбутнє подружжя часто постить фото разом. Судячи з дописів, вони по-справжньому щасливі та щиро кохають один одного.

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