Буде до віку стояти праведне місто Марії: Океан Ельзи посвятил песню защитникам Мариуполя

"Океан Эльзы" презентовал песню о Мариуполе / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
Почти два месяца оккупанты равняют Мариуполь с землей. Но все украинцы верят в наших храбрых защитников, которые уже который день защищают город от рашистов.
Группа "Океан Ельзи" поддержала защитников Мариуполя, выпустив новую песню "Місто Марії". Как сказано в описании под видео, трек записан был 21 апреля 2022 года.
В комментариях украинцы поблагодарили Святослава Вакарчука за такую сильную песню.
- Слезы стоят в очах, холод меня пробирает, страха в душе уже нету, вечным героям слава!
- Искренняя благодарность от жителя Мариуполя. Слава Украине
- Ми мариупольцы оценим как никто! Однозначно лайк
- Слава воинам Украины! Слава защитникам Мариуполя! Нашим железным титанам, лучшим людям страны. Спасибо Святославу и "Океану Эльзы", очень сильная песня
Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал о том, что наша победа над рашистами может наступить гораздо быстрее, чем можно себе представить.