Буде до віку стояти праведне місто Марії: Океан Ельзи посвятил песню защитникам Мариуполя

"Океан Эльзы" презентовал песню о Мариуполе / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Почти два месяца оккупанты равняют Мариуполь с землей. Но все украинцы верят в наших храбрых защитников, которые уже который день защищают город от рашистов.

Группа "Океан Ельзи" поддержала защитников Мариуполя, выпустив новую песню "Місто Марії". Как сказано в описании под видео, трек записан был 21 апреля 2022 года.

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В комментариях украинцы поблагодарили Святослава Вакарчука за такую сильную песню.

Слезы стоят в очах, холод меня пробирает, страха в душе уже нету, вечным героям слава!

Искренняя благодарность от жителя Мариуполя. Слава Украине

Ми мариупольцы оценим как никто! Однозначно лайк

Слава воинам Украины! Слава защитникам Мариуполя! Нашим железным титанам, лучшим людям страны. Спасибо Святославу и "Океану Эльзы", очень сильная песня

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал о том, что наша победа над рашистами может наступить гораздо быстрее, чем можно себе представить.