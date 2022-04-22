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Буде до віку стояти праведне місто Марії: Океан Ельзи посвятил песню защитникам Мариуполя

Элина Пелешенко
22 апреля, 19:57
Группа "Океан Ельзи" выпустила новую песню, которую стоит добавить в плейлист

"Океан Эльзы" презентовал песню о Мариуполе / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Почти два месяца оккупанты равняют Мариуполь с землей. Но все украинцы верят в наших храбрых защитников, которые уже который день защищают город от рашистов.

Группа "Океан Ельзи" поддержала защитников Мариуполя, выпустив новую песню "Місто Марії". Как сказано в описании под видео, трек записан был 21 апреля 2022 года.

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В комментариях украинцы поблагодарили Святослава Вакарчука за такую сильную песню.

  • Слезы стоят в очах, холод меня пробирает, страха в душе уже нету, вечным героям слава!
  • Искренняя благодарность от жителя Мариуполя. Слава Украине
  • Ми мариупольцы оценим как никто! Однозначно лайк
  • Слава воинам Украины! Слава защитникам Мариуполя! Нашим железным титанам, лучшим людям страны. Спасибо Святославу и "Океану Эльзы", очень сильная песня
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал о том, что наша победа над рашистами может наступить гораздо быстрее, чем можно себе представить.