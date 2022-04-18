Андрей Бедняков в ужасе от того, что оккупанты сделали с Мариуполем: Моего родного города уже нет

Известный телеведущий с нетерпением ждет деблокады города

Андрей Бедняков показал ужасные кадры из Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

За время войны России против Украины Андрей Бедняков потерял не только родительский дом, но и маму. Сейчас телеведущий переживает непростой период, как и миллионы украинцев. Однако он пытается держаться.

В Instagram Бедняков опубликовал видео, снятое на днях местными жителями в блокадном Мариуполе. В кадре можно увидеть последствия "русского мира": разрушенные дома и улицы, полностью уничтоженную инфраструктуру.

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Также звезда "Орла и решки" вспомнил один из своих последних приездов в родной город. По его словам, с 2014 года Мариуполь и его жители кардинально изменились. Люди стали патриотичнее. Но сейчас город превратился в призрак и разруху и все из-за циничных и убийственных рашистов.

Моего родного города уже нет. От него практически ничего не осталось. Не было, наверное, и часа , чтобы я не думал о Мариуполе. Я очень часто приезжал в город и видел как он менялся. Но больше всего менялись люди. В один из последних приездов мы с друзьями стояли ночью у Драм Театра и говорили о том , как изменились люди . Какая крутая молодежь. Сколько патриотов стало в городе. Как изменилось настроение людей с 2014. Но их пришли "спасать". Бросили свой "спасательный круг" практически на весь город.

Бросили его на Драм Театр. Бросили на мою школу. Бросили на мой дом, где я жил . Бросили на дворец культуры, где я работал. Бросили на стадион, куда я приходил с родителями, – поделился ведущий.

Андрей Бедняков, как и все украинцы, продолжает верить в наших храбрых защитников, которые уже который день защищают город от оккупантов, потому что Мариуполь – это Украина.

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Но несмотря на все это, там остались воины , которые продолжают сражаться за наш город. За нашу землю и за нашу территорию. Низкий поклон каждому и каждой из вас ! Я знаю, что вы это прочтёте. Знайте: вся Украина молится. О вас знает весь мир! Я, как и миллионы украинцев, очень жду деблокаду. Помочь выехать людям и помочь нашим воинам, – добавил телеведущий.

Напомним после смерти мамы Андрей Бедняков дал очень ценный совет фанатом. Кроме того, он показал циничную реакцию рашистов на потерю самого родного для него человека.