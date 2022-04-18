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Андрей Бедняков в ужасе от того, что оккупанты сделали с Мариуполем: Моего родного города уже нет

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 19:58
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Известный телеведущий с нетерпением ждет деблокады города
Андрей Бедняков показал ужасные кадры из Мариуполя
Андрей Бедняков показал ужасные кадры из Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

За время войны России против Украины Андрей Бедняков потерял не только родительский дом, но и маму. Сейчас телеведущий переживает непростой период, как и миллионы украинцев. Однако он пытается держаться.

В Instagram Бедняков опубликовал видео, снятое на днях местными жителями в блокадном Мариуполе. В кадре можно увидеть последствия "русского мира": разрушенные дома и улицы, полностью уничтоженную инфраструктуру.

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Также звезда "Орла и решки" вспомнил один из своих последних приездов в родной город. По его словам, с 2014 года Мариуполь и его жители кардинально изменились. Люди стали патриотичнее. Но сейчас город превратился в призрак и разруху и все из-за циничных и убийственных рашистов.

Моего родного города уже нет. От него практически ничего не осталось. Не было, наверное, и часа , чтобы я не думал о Мариуполе. Я очень часто приезжал в город и видел как он менялся. Но больше всего менялись люди. В один из последних приездов мы с друзьями стояли ночью у Драм Театра и говорили о том , как изменились люди . Какая крутая молодежь. Сколько патриотов стало в городе. Как изменилось настроение людей с 2014. Но их пришли "спасать". Бросили свой "спасательный круг" практически на весь город.
Бросили его на Драм Театр. Бросили на мою школу. Бросили на мой дом, где я жил . Бросили на дворец культуры, где я работал. Бросили на стадион, куда я приходил с родителями, – поделился ведущий.

Андрей Бедняков, как и все украинцы, продолжает верить в наших храбрых защитников, которые уже который день защищают город от оккупантов, потому что Мариуполь – это Украина.

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Но несмотря на все это, там остались воины , которые продолжают сражаться за наш город. За нашу землю и за нашу территорию. Низкий поклон каждому и каждой из вас ! Я знаю, что вы это прочтёте. Знайте: вся Украина молится. О вас знает весь мир! Я, как и миллионы украинцев, очень жду деблокаду. Помочь выехать людям и помочь нашим воинам, – добавил телеведущий.

Напомним после смерти мамы Андрей Бедняков дал очень ценный совет фанатом. Кроме того, он показал циничную реакцию рашистов на потерю самого родного для него человека.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
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Юрий Фалеса Юрий Фалеса
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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