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Буде до віку стояти праведне місто Марії: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя

Еліна Пелешенко
22 квітня, 19:57
Група Океан Ельзи випустила нову пісню, яку варто додати у плейлист

"Океан Ельзи" презентував пісню про Маріуполь / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Майже два місяці окупанти рівняють Маріуполь із землею. Але всі українці вірять у наших хоробрих захисників, які вже котрий день захищають місто від рашистів.

Гурт "Океан Ельзи" підтримав захисників Маріуполя, випустивши нову пісню "Місто Марії". Як сказано в описі під відео, трек записано було 21 квітня 2022 року.

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У коментарях українці подякували Святославу Вакарчуку за таку сильну пісню.

  • Сльози стоять в очах, холод мене пробирає, страху в душі вже нема, вічним героям слава!
  • Щира подяка від мешканця Маріуполя. Слава Україні
  • Ми маріупольці оцінимо як ніхто! Однозначно лайк
  • Слава воїнам України! Слава захисникам Маріуполя! Нашим залізним титанам, найкращим людям країни. Дякуємо Святославу та "Океану Ельзи", дуже сильна пісня
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук розповів про те, що наша перемога над рашистами може наступити набагато швидше чим можна собі уявити.