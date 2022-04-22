Буде до віку стояти праведне місто Марії: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя

"Океан Ельзи" презентував пісню про Маріуполь / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Майже два місяці окупанти рівняють Маріуполь із землею. Але всі українці вірять у наших хоробрих захисників, які вже котрий день захищають місто від рашистів.

Гурт "Океан Ельзи" підтримав захисників Маріуполя, випустивши нову пісню "Місто Марії". Як сказано в описі під відео, трек записано було 21 квітня 2022 року.

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У коментарях українці подякували Святославу Вакарчуку за таку сильну пісню.

Сльози стоять в очах, холод мене пробирає, страху в душі вже нема, вічним героям слава!

Щира подяка від мешканця Маріуполя. Слава Україні

Ми маріупольці оцінимо як ніхто! Однозначно лайк

Слава воїнам України! Слава захисникам Маріуполя! Нашим залізним титанам, найкращим людям країни. Дякуємо Святославу та "Океану Ельзи", дуже сильна пісня

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук розповів про те, що наша перемога над рашистами може наступити набагато швидше чим можна собі уявити.