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Святослав Вакарчук: победа произойдет так быстро, что мы и не представляем

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 15:10
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Украинцы дают отпор одному из самых коварных и сильных в военном плане врагу. Все лучше, чем кажется! – в этом убежден фронтмен культовой украинской рок-группы "Океан Эльзы", а ныне мощный волонтер Святослав Вакарчук
Знаменитый музыкант назвал условие, приближающее нашу победу
Знаменитый музыкант назвал условие, приближающее нашу победу / Фото: открытые источники

Музыкант также назвал условие, при котором, по его мнению, победа может наступить гораздо быстрее, чем можно себе представить. Об этом он рассказал телеведущей Людмиле Добровольской в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

Многие психологически устали, ведь уже более двух месяцев сверх тяжелой ситуации, констатирует Святослав Вакарчук. Известный музыкант рассказывает, что каждый день слышит вопрос: боже, когда это все кончится?

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Особенно от тех, кто находится вдали от линии фронта. Это тот вопрос, мне кажется, нельзя себе задавать. Он сушит нас изнутри и деморализует,

– говорит волонтер.

Он убежден, что этот вопрос следует выбросить из своего обращения.

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Выглядит так, будто все плохо. Но все – лучше. Мы даем отпор одному из самых коварных и сильных в военном плане врагу, который пришел уничтожить нас, а на самом деле мы уничтожаем его на нашей земле,

- подчеркивает Вакарчук.

Самое мнение, вопрос, который каждый из нас должен задавать каждый вечер перед сном, - что я сегодня в этот день сделал для победы.

Если каждый из нас задаст себе этот вопрос и получит на него положительный ответ, то 40 миллионов положительных ответов на этот вопрос приблизят нашу победу так, что она наступит гораздо быстрее, чем мы можем себе представить!

– резюмировал музыкант.

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Он уточнил, что действовать на нашу общую победу способны не только воины на передовой, медики, спасатели, журналисты, представители власти, в том числе оккупированных городов, что не переходит на сторону оккупантов, волонтеры, фермеры и т.д.

Этот список безграничен. Главное делать что-то конкретное, что осмысленно усиливает страну. И тогда победа наступит быстрее, чем мы даже думаем,

– настаивает Святослав Вакарчук.

Также сегодня обсуждают первые откровения Нади Дорофеевой о разводе с Дантесом.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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