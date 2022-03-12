Были без еды, воды и связи: композитор Игорь Поклад с женой спасены из подвала дома в Ворзеле

Игорь Поклад с супругой Светланой были героически спасены / Фото: gordonua.com

Ранее журналист Дмитрий Гордон сообщил, что выдающийся украинский композитор Игорь Поклад, который недавно отпраздновал 80-летие, несколько дней находится в подвале в Ворзеле Киевской области с супругой Светланой, тещей и двумя собаками.

К счастью, нашелся герой, который спас пару и вывез в Киев. Мужчина по имени Константин, рискуя жизнью, отправился в Ворзель и вывез оттуда Игоря Поклада с супругой, сообщает на своей странице в Faсebook Дмитрий Гордон.

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На мою просьбу о помощи пришло несколько десятков писем от людей, которые хотели поучаствовать. И вот сегодня благодаря Константину – настоящему герою, который увидел нашу просьбу и, рискуя жизнью, поехал спасать семью гениального украинского композитора – Игорь Дмитриевич, Светлана и их любимые собаки в безопасности, – написал Гордон.

Светлана и Игорь Поклад спасены / Фото: Facebook-страница Светланы Поклад

На своей странице в Facebook Светлана Поклад поблагодарила спасителя – Константина:

Я не могу рассказать всего, нельзя.Но он тот, кто достоин звания Героя Украины! О таких людях надо писать книги! И я напишу! Обязательно! Костя! Спасибо!

Скриншот: Facebook

Игорь Поклад: творчество

Игорь Поклад – украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

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Композитор написал более 150 песен и музыку к более чем 10 фильмам. Среди известных произведений артиста: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Отметим, что его композиции исполняли многие звезды. В частности, Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Юрий Богатиков, Назарий Яремчук, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль и другие.

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