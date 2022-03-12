Були без їжі, води та зв'язку: композитора Ігоря Поклада з дружиною врятовано з підвалу будинку у Ворзелі

Ігор Поклад із дружиною Світланою були героїчно врятовані / Фото: gordonua.com

Раніше журналіст Дмитро Гордон повідомив, що видатний український композитор Ігор Поклад, який нещодавно відсвяткував 80-річчя, кілька днів перебуває у підвалі у Ворзелі Київської області з дружиною Світланою, тещею та двома собаками.

На щастя, знайшовся герой, який врятував пару та вивіз до Києва. Чоловік на ім'я Костянтин, ризикуючи життям, вирушив до Ворзеля та вивіз звідти Ігоря Поклада з дружиною, повідомляє на своїй сторінці у Fcaebook Дмитро Гордон.

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На моє прохання про допомогу надійшло кілька десятків листів від людей, які хотіли взяти участь. І ось сьогодні завдяки Костянтину – справжньому герою, який побачив наше прохання та, ризикуючи життям, поїхав рятувати сім'ю геніального українського композитора – Ігор Дмитрович, Світлана та їхні улюблені собаки у безпеці, – написав Гордон.

Світлана та Ігор Поклад врятовані / Фото: Facebook-страница Светланы Поклад

На своїй сторінці у Facebook Світлана Поклад подякувала рятівнику – Костянтину:

Я не можу розповісти всього, не можна. Але він той, хто гідний звання Героя України! Про таких людей треба писати книжки! І я напишу! Обов'язково! Костя! Спасибі!

Скріншот: Facebook

Ігор Поклад: творчість

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

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Композитор написав понад 150 пісень та музику до більш ніж 10 фільмів. Серед відомих творів артиста: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Зазначимо, що його композиції виконували багато зірок. Зокрема Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Юрій Богатиков, Назарій Яремчук, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль та інші.

Раніше співачка Оля Полякова розповіла, що окупанти розстріляли подругу її дочки.

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