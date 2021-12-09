"У вас есть Viber?" Офис президента хотел поздравить СМС-кой выдающегося композитора Поклада с 80-летием

10 декабря будет отмечать день рождения выдающийся композитор Игорь Поклад. Народному артисту Украины исполняется 80 лет

10 декабря народный артист Украины Игорь Поклад отмечает 80-летие. / Фото: Офис Президента Украины, Скриншот из YouTube

Поздравить Игоря Поклада хочет и президент Украины Владимир Зеленский, к которому Руслана обратилась с требованием. Но Офис президента решил прислать поздравления от имени главы государства народному артисту...через Viber, которого у композитора нет.

Как рассказала супруга артиста Светлана Поклад, на днях ей позвонили из Офиса президента и сообщили, что глава государства написал поздравительное письмо ее мужу.

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Игорь Поклад с супругой Светланой. / Фото: Светлана Поклад

По словам Светланы, ей должны были сбросить это послание в Viber и попросили распечатать его и показать ювелиру.

Спрашивают: "Скажите, пожалуйста, у вас есть Viber?". Отвечаю: "Да, а зачем?" "Президент поздравил Игоря Дмитриевича с юбилеем, написал письмо. Мы его в Viber сбросим, а вы уже распечатаете, хорошо?", – поделилась Светлана в Facebook.

Супруга композитора возмутилась, что Офис президента поздравляет народного артиста не лично, а по телефону. Она заявила, что власти таким образом унизили и обидели юбиляра.

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Более того, как сообщила Светлана, у ее мужа кнопочный телефон, на который невозможно установить программу, поэтому идея с поздравлением через Viber невозможна.

Композитор написал более 150 песен. / Фото: Скриншот из YouTube

Также супруга Поклада обратилась к Зеленскому в этом посте, отметив, что он "своим друзьям может через СМС напомнить о мелочах". Как сообщила Светлана, ее мужа раньше "поздравляли все лично – звонком, телеграммой", а если желающие поздравить были не в Украине, то в таком случае "к нему ехали помощники, министры с цветами и орденами".

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Пожалуй, вам это не понять. Что именно?! Что Вы обидели! Что Вы унизили одного из величайших людей этой страны! Хотя еще в августе этого года с улыбкой клялись вспоминать о живых сегодня, а не после их смерти! Но, пожалуй, вам легче мертвых награждать. Они Вам не ответят, — написала женщина.

Отметим, что впоследствии Светлана удалила пост из соцсети, под которым пользователи возмущались и в то же время приветствовали Игоря Поклада с предстоящим юбилеем.

Также в СМИ сообщают, что недавно Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить композитору звание Героя Украины, учитывая его "колоссальный личный вклад в формирование культурного пространства страны".

Кратко о маэстро

Игорь Поклад – украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

Композитор написал более 150 песен и музыку к более чем 10 фильмам. Среди известных произведений артиста: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Отметим, что его композиции исполняли многие звезды. В частности, Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Юрий Богатыков, Назарий Яремчук, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль и другие.

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