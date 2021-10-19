Бывший супруг Гагариной заявил об угрозах в свой адрес

/ Фото: instagram.com/isxakov

Бывший муж Полины Гагариной отметил, что с хейтом он знаком с детства, когда одноклассники смеялись над ним из-за лишнего веса. По словам фотографа, всегда есть те, кто травит, и те, что заступается. Многим нравится самоутверждаться за чужой счет.

Бывший супруг Гагариной впервые заговорил об угрозах в свой адрес, но в подробности не стал вдаваться.

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Я регулярно получаю чудовищные угрозы в личку. Это я. Страшно представить, что там творится в личных сообщениях известных людей, – написал фотограф.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков / Фото: instagram.com/isxakov

К слову, бывший муж Полины Гагариной сейчас переживает непростой период. Дмитрий Исхаков решил судиться с популярной певицей за право чаще видеться с их общей дочерью Мией. Он хочет постоянно участвовать в воспитании дочери, а не зависеть от графика жены и ее настроения.

Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью. То есть дочь растят няни, меня это не устраивает. У Полины сложный график, она большой артист, она часто не может быть дома к определенному времени. Я это понимаю. Но есть папа, который хочет и может это делать, – сказал экс-супруг певицы.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали совместную дочь Мию и сына от первого брака артистки Андрея. Слухи о расставании певицы и фотографа появились еще в декабре 2019 года, но официально развод был оформлен в ноябре 2020 года. Причиной развода Исхаков назвал разные жизненные ценности.

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