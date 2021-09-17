DZIDZIO объяснил, зачем купил квартиру бывшей супруге: "Мы любим друг друга"

Михаил Хома утверждает, что с бывшей возлюбленной – певицей Славией – у него хорошие отношения, но воссоединяться как пара, они не планируют. А недавно артист приобрел бывшей супруге новое жилье

DZIDZIO купил квартиру своей бывшей супруге / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Слухи о том, что Дзидзьо и SLAVIA разводятся, появились этой весной. Вместе пара прожила 20 лет, восемь из которых – в браке. По словам артистов, они расстались мирно.

Певец и детектив шоу "Маска" DZIDZIO в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням, признался, что купил бывшей супруге недвижимость.

Это очень красивая квартира, выходишь и видно озеро. Квартира 150 квадратных метров. И я отдаю ее Ярославе. Сейчас я сам, на самом деле мы друг друга любим, уважаем и это главное. Не потому что это в трендах. Я нигде ничего плохого о Славии не говорил и не буду, – говорит Михаил Хома.

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SLAVIA и DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

Однако, к ее обнаженным фотографиям, которые Славия начала выставлять недавно, экс-супруг относится неоднозначно.