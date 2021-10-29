Бывший супруг Лорак познакомил дочь с невестой (фото)

/ Фото: instagram.com/muratnalca
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу месяц назад сделал предложение своей возлюбленной Лилии. Пара почти не публикует совместных фото, так как невесту бизнесмена часто сравнивают с Ани Лорак Но все же Мурат поделился у себя в Stories редким снимком с дочкой и невестой
Экс-супруг певицы показал застолье со стейками и бургерами, где рядом с их с дочкой Софией сидела Лилия.
К слову, это первое cовместное фото дочери Ани Лорак и невесты Мурата Налчаджиоглу, которое попало в Сеть.
Ранее в своих интервью певица признавалась, что поддерживает отношения с бывшим супруг ради дочери. София часто проводит время с Муратом.
Она счастливая девочка, у нее есть папа и мама, – говорила певица.
Что известно о романе Мурата и Лилии
Напомним, об отношениях пары почти нет информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.
Некоторое время ходили слухи о расставании пары, так как Лилия и Мурат удалили совместные фото, а бизнесмена все чаще замечали в компании экс-супруги.
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