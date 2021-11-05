Бывший супруг Меган Маркл стал отцом во второй раз

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О пополнении в семье счастливый отец сообщил на свой частной страничке в Instagram. Об этом пишет Woman`s Day.
Мир, встречай Сиенну Ли Энгельсон! Моя жена – гангстер! Я не знаю, что я сделал такого правильного в этой жизни, но я самый удачливый парень из всех, кого я знаю, – написал у себя в соцсетях Тревор и опубликовал первое фото новорожденной.
К слову, такое же имя для своей дочери выбрала принцесса Беатрис - внучка Елизаветы II.
Напомним, Тревор Энгельсон начал встречаться с Трейси Керленд в 2017 году. Предложение руки и сердца кинопродюсер сделал в июне 2018 года, а в октябре пара сыграла свадьбу. В первый раз супруги стали родителями летом 2020 года. У них родилась дочь.
Трэвор Энгельсон и Меган Маркл
Кинопродюсер и актриса познакомились в 2004 году, а в 2011 они поженились.
По слухам, Меган "постоянно приставала" к Тревору с просьбой помочь ей заполучить роль. В конце концов она попала в сериал "Форс-мажоры", после чего их с кинопродюсером брак начал разваливаться. Пара развелась в 2013 году.
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