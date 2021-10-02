Внучка Елизаветы II рассекретила имя дочери

Принцесса Беатрис впервые стала мамой 18 сентября. Внучка королевы Британии со своим супругом Эдоардо Мапелли Моцци только сейчас назвали полное имя дочери

Принцесса Беатриса рассказала, как назвала дочь / Фото: Getty Images

Британцы делали разные ставки касаемо имя новорожденной внучки дочери Елизаветы. Многие ставили на то, что принцесса Беатрис назовет малышку в честь бабушки. Тем более ходили слухи, что принцесса Йоркская была очень расстроена, когда Меган Маркл и принц Гарри назвали свою дочку Лилибет. Говорят, именно такое имя хотела подарить своей дочери Беатрис. Но принцесса не оставила своей идеи и все-таки назвала дочь в честь королевы.

Мы рады сообщить, что назвали нашу дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци, – написала принцесса Беатрис у себя в Twitter.

Twitter

Напомним, для внучки королевы это первый ребенок, а у ее супруга – Эдоардо Мапелли Моцци есть пятилетний сын Кристофер.

Реклама

Принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци / Фото: instagram.com/theroyalfamily

В часовне всех святых в Виндзорском парке, где прошла церемония, присутствовали королева Елизавета II и ныне покойный герцог Эдинбургский.

Реклама

Другие новости о королевской семье: