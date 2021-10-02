Внучка Елизаветы II рассекретила имя дочери

Британцы делали разные ставки касаемо имя новорожденной внучки дочери Елизаветы. Многие ставили на то, что принцесса Беатрис назовет малышку в честь бабушки. Тем более ходили слухи, что принцесса Йоркская была очень расстроена, когда Меган Маркл и принц Гарри назвали свою дочку Лилибет. Говорят, именно такое имя хотела подарить своей дочери Беатрис. Но принцесса не оставила своей идеи и все-таки назвала дочь в честь королевы.
Мы рады сообщить, что назвали нашу дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци, – написала принцесса Беатрис у себя в Twitter.
Напомним, для внучки королевы это первый ребенок, а у ее супруга – Эдоардо Мапелли Моцци есть пятилетний сын Кристофер.
Принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.
В часовне всех святых в Виндзорском парке, где прошла церемония, присутствовали королева Елизавета II и ныне покойный герцог Эдинбургский.
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