Бывший вернулся? Ивлеева засветила в сторис Элджея (фото)

Настя Ивлеева спровоцировала слухи о воссоединении с Элджеем / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей расстались еще весной этого года, но объявили об этом в конце лета. В октябре СМИ писали о том, что супруги делят совместно нажитое имущество, а после оказалось, что двухэтажный дом, площадью 364 квадрата с гаражом на пять автомобилей и четырьмя гектарами земли, и элитные авто Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-класса достались Насте.
Теперь же поклонники Ивлеевой и Элджея в растерянности: блогерша опубликовала фото своего "экса" у себя в Instastories и ни как это не объяснила. Вернулся ли рэпер к Насте? Это дружеская встреча? Ответов фаны пока что не получили.
Кстати Настя Ивлеева после расставания с любимым рассказывала, что они остались в хороших отношениях, девушка все еще любит Элджея, ведь их так много всего связывает.
Что известно о романе Ивлеевой и Элджея
Настя Ивлеева и Элджей (он же Алексей Узенюк) были вместе три года. Они познакомились в 2018-м и в том же году официально подтвердили свой роман.
Что касается причины расставания знаменитостей, по словам Насти Ивлеевой, "это тянулось давно". И она, и Элджей еще весной заметили, что между ними что-то не так, говорили об этом, но попытки спасти отношения не увенчались успехом.
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