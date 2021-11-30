Колишній повернувся? Івлєєва засвітила у сторіс Елджея (фото)

Настя Івлєєва спровокувала чутки про возз'єднання з Елджеєм / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва та Елджей розлучилися ще навесні цього року, та оголосили про це наприкінці літа. У жовтні ЗМІ писали про те, що подружжя почало ділити спільно нажите майно, а потім виявилося, що двоповерховий будинок, площею 364 квадрати, з гаражем на п'ять автомобілів та чотирма гектарами землі, та елітні авто Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro та Mercedes-Benz G-класу дісталися Насті.

Тепер же шанувальники Івлєєвої та Елджея розгублені: блогерка опублікувала фото свого "екса" в Instastories та ніяк це пояснила. Чи повернувся репер до Насті? Це дружня зустріч? Відповіді фани поки що не отримали.

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Івлєєва опублікувала фото Елджея у себе в сторіс / Скріншот: instagram.com/stories/_agentgirl_

До речі, Настя Івлєєва після розлучення з коханим розповідала, що вони залишилися в добрих стосунках, дівчина все ще любить Елджея, адже їх так багато всього пов'язує.

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Що відомо про роман Івлєєвої та Елджея

Настя Івлєєва та Елджей (він же Олексій Узенюк) були разом три роки. Вони познайомилися 2018-го і того ж року офіційно підтвердили свій роман.

Настя Івлєєва і Елджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Щодо причини розлучення знаменитостей, за словами Насті Івлєєвої, "це тяглося давно". І вона, і Елджей ще навесні помітили, що між ними щось не так, говорили про це, але спроби врятувати стосунки не мали успіху.

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