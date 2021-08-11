Почему стоит приехать на Одесский кинофестиваль-2021 — еще успеваете

Как пройдет Одесский кинофестиваль-2021 / Фото: Getty Images, oiff.com.ua

В этом году Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа, будет полностью посвящен украинскому кино. Поэтому единственной конкурсной программой фестиваля будет Национальный конкурс, в котором наградят лучшие полнометражные фильмы и короткометражки, лучших режиссеров и актеров. Но во внеконкурсных программах покажут международные фестивальные хиты, среди которых картины из Канн, "Сандэнса", Венецианского и других легендарных киносмотров.

Напомним, что год назад из-за пандемии ОМКФ прошел в онлайн-формате, поэтому в этом году нас ждет полноценное возвращение в оффлайн с традиционной красной дорожкой, киновечерами, встречами со звездами кино и приятными обсуждениями фильмов с друзьями и представителями индустрии.

На восемь дней Одесса превратится в мекку для ценителей кино, и, сразу отметим, что Одесский кинофестиваль будет очень удивлять в этом году. Что особенного готовят организаторы и почему стоит приехать на ОМКФ, если вы еще в этом сомневаетесь – рассказываем.

Одесский международный кинофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

Звезда "Бесславных ублюдков" Даниэль Брюль станет гостем

Двухкратный номинант на "Золотой глобус" и премию BAFTA Даниэль Брюль и кинопродюсер Мальте Грунерт приедут в Одессу, чтобы представить свой новый фильм "Плохой сосед". Также в рамках Летней киношколы ОМКФ они проведут мастер-класс.

Даниэль Брюль снимался в таких фильмах, как "Бесславные ублюдки", "Кингсмен", "Первый мститель: Противостояние", "Гудбай, Ленин!", а также сериале "Сокол и Зимний солдат".

Трагикомедия "Плохой сосед" является его режиссерским дебютом. Актер сыграл гиперболизированную версию самого себя. По сюжету, известный актер живет в пентхаусе в элитном районе Берлина со своими женой и детьми. Однажды утром он готовится полететь в Лондон на кинопробы в супергеройский блокбастер, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о нем, чем герой себе представлял .

Даниэль Брюль приедет на ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/OficialCinematologia

Приедет режиссер "Монти Пайтона" и "12 обезьян" Терри Гиллиам

На ОМКФ состоится показ программы "В честь Терри Гиллиама", в которую вошли шесть фильмов знаменитого британского режиссера и участника комик-группы "Монти Пайтон" Терри Гиллиама.

В программе покажут такие фильмы: "Бразилия", "Смысл жизни по Монти Пайтону", "Король-рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Человек, который убил Дон Кихота".

В последний день кинофестиваля Терри Гиллиам проведет творческую встречу, что также станет вдохновляющим событием для киноманов и представителей киноиндустрии.

Терри Гиллиам приедет на ОМКФ / Фото: Getty Images

Шесть новых украинских фильмов поборются за победу

В Национальном конкурсе за награду "Золотой Дюк" за лучший украинский фильм будут бороться следующие фильмы:

"С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь

По сюжету, основанному на реальных событиях, спортсменка боев без правил Юля теряет своего жениха на войне. Девушка решает уйти из спорта, чтобы начать новую жизнь, новые отношения и освободить себя от роди вдовы героя войны, которую ей навязывает общество.

Фильм победил на Варшавском кинофестивале.

"Короли рэпа", реж. Мирослав Латик

По сюжету, 17-летний парень по прозвищу Казан, который мечтает стать известным рэпером и покорить сердце Светы, выпускается из сельской школы. Ради мечты Казан готов рискнуть, но обстоятельства кардинально меняют его жизнь.

"Национальный музей, реж. Андрей Загданский

На протяжении полугода авторы документального фильма наблюдали за жизнью Национального художественного музея Украины. Фильм является своего рода уникальным портретом музея, где хранится не только искусство Украины, но и ее история.

"Пространство", реж. Дмитрий Томашпольский

Фантастический фильм рассказывает историю о встрече с НЛО, которая произошла в период карантина в 2020-м. Съемки проходили в 76 локациях в Киеве и Киевской области, Одессе, Тернополе, Запорожье, Богуславе и Вильнюсе.

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"СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай

По сюжету, 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11 классе. Друзья девочки помогают ей не чувствовать себя отстраненно в школьном коллективе и вместе с ней переживают школьные будни. Предстоящие экзамены, и вдобавок, влюбленность в одноклассника Сашу заставляют Машу выйти из зоны комфорта.

Фильм получил награду "Хрустальный медведь" конкурса Generation 14plus Берлинского МКФ (2021).

"Соперник", реж. Маркус Ленц

По сюжету, 9-летний Рома едет к своей матери Оксане, которая находится в Германии на нелегальных заработках. Там она живет с Гертом, 62-летним вдовцом, страдающим диабетом. Герт пытается подружиться с мальчиком, но Романа прежде всего интересует внимание матери. Вдруг Оксане становится плохо и Роман остается наедине со своим соперником.

Фильм получил награду за операторскую работу на фестивале "Листапад" в Минске.

Покажут фильмы из Канн

В программе "Фестиваль фестивалей" покажут фильмы, которые завоевали награды в Каннах в этом году.

Среди них – фильм "Аннетт" Леоса Каракса, который получил приз на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру. Это драматический мюзикл о любви с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Режиссер посвятил фильм своей покойной супруге. Подробнее об "Аннетт" – узнайте тут.

Марион Котийяр в фильме "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Еще один нашумевший фильм – "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли. Для тайского режиссера Апичатпонг Вирасетакул это первая кинолента на английском языке. На Каннском кинофестивале "Память" получила приз жюри.

Кадр из фильма "Память" с Тильдой Суинтон / Фото: kino-teatr.ru

Еще один фильм, премьера которого состоялась в Каннах – "Искушение"/"Бенедетта" режиссера Пола Верховена ("Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Она"). Центральная тема фильма – непростая история лесбийской любви, которая разворачивается в монастыре в Тоскане в конце 17 века.

Кадр из фильма "Искушение" / Фото: kino-teatr.ua

Церемония закрытия состоится под открытым небом

Впервые в истории торжественная церемония закрытия пройдет на Потемкинской лестнице. Прямо там объявят победителей, и каждый желающий зритель сможет присутствовать на событии.

В день закрытия там покажут фильм "Малыш" знаменитого актера, режиссера и легенды кино Чарли Чаплина. В этом году будет 100 лет с момента выхода этой киноленты, которая тронет и современных зрителей. Бесплатный показ будет сопровождать Одесский симфонический оркестр.

Кадр из фильма Чаплина "Малыш" / Фото: Imdb.com

Ранее мы рассказали, кто вошел в состав жюри Одесского кинофестиваля-2021.

Смотрите видео: Одесса в августе на 8 дней превратится в Мекку киноманов.

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