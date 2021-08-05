Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Меган после родов

Мумий Тролль на ВДНХ

Трейлер новой Золушки

Рианна - миллиардер

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Кто вошел в состав жюри Одесского кинофестиваля-2021 – список

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
5 августа, 14:30
Копировать ссылку
Международное жюри будет оценивать фильмы нынешнего Национального конкурса Одесского кинофестиваля, который откроется уже 14 августа
Объявлен состав жюри ОМКФ-2021
Объявлен состав жюри ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одесский международный кинофестиваль, который ранее объявил программу, в этом году снова состоится в традиционном формате оффлайн. С 14 по 21 августа в Одессе пройдут показы лучших мировых и украинских кинопремьер, а оценивать фильмы будет Международное жюри. Об этом сообщила пресс-служба ОМКФ.

В его состав вошли: режиссер Дарья Жук (Беларусь), режиссер Эли Граппе (Франция / Швейцария), продюсер Жан-Шарль Леви (США), актриса Оксана Черкашина (Украина) и фестивальный менеджер Звиад Элизиани (Грузия).

  • Дебютный фильм режиссера Дарьи Жук подавали на "Оскар" от Беларуси впервые за 22 года.
  • Фильм об украинской гимнастке режиссера Эли Граппе – "Ольга" – получил премию в рамках "Недели критики" на Каннском кинофестивале за лучший сценарий.
  • Продюсер Жан-Шарль Леви софинансировал ряд фильмов, в том числе двух номинантов на премию "Оскар": "Вдали от рая" и "Претендент", а также спродюсировал "Последнего наемника" для Netflix с Жаном-Клодом Ван Даммом в главной роли.
  • Оксана Черкашина получила премию кинокритиков "Киноколо" за роль в фильме Наталки Ворожбит "Плохие дороги", премьера которого состоялась на Венецианском фестивале. Актриса также получила приз за лучшую женскую роль фестиваля "Божественная Комедия" в Кракове и главную актерскую награду Всепольского конкурса современного искусства.
  • Звиад Элизиани работает на Батумском артхаусном кинофестивале (BIAFF) фестивальным менеджером. Кроме организации фестиваля, он координировал Киношколу BIAFF (мастер-классы), организовывал презентации грузинского кино на кинофестивалях-партнерах BIAFF за рубежом (в США, Польше, Германии и других странах).

Одесский международный кинофестиваль
Одесский международный кинофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

Фильмы Национальной конкурсной программы также будет оценивать жюри FIPRESCI, в состав которого вошли кинокритики Божидар Манов (Болгария), Диана Мартиросян (Армения) и киновед Наталья Мусиенко (Украина).

В тренде

Как Одесса на восемь дней превратится в Мекку киноманов – смотрите в ролике:

Читайте другие свежие новости на тему:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Поздравила ли королевская семья Меган Маркл с 40-летием
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять