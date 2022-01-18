Четвертая жена Цекало, младше его на 30 лет, раскрыла тайну знакомства с шоуменом

Четвертая жена Александра Цекало - Дарина Эрвин / Фото: Instagram

Сразу же после развода с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой, которая очень изменилась после расставания с шоуменом, он женился в четвертый раз.

Художница казахского происхождения Дарина Эрвин оказалась на 30 лет моложе Цекало. Как рассказала в своем Instagram-аккаунте Дарина, с шоуменом они познакомились случайно.

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На вопрос фоллорверов о знакомстве с Александром, художница ответила, что встретилась с ним в кафе.

У нас не было общих друзей, это все просто лживые слухи. Поэтому не верьте всему, что читаете, – рассказала Эрвин.

Скриншот – instagram.com/darina.ervin/

Также, по словам, Дарины отношения с шоуменом развивались так быстро, что уже через три месяца они обручились.

Как известно, именно ради молодой художницы Цекало развелся с Галушкой и оставил третьей жене двое детей.

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Кто-то из поклонников написал, что Александру очень повезло с молодой возлюбленной.

Скриншот – instagram.com/darina.ervin/

Друзья Александра не поддержали его союз с молодой избранницей, поэтому сейчас пара вместе живет с США и не общается ни с кем из прошлого окружения продюсера.

Летом 2021 года появились слухи о том, что 30-летняя супруга артиста ждет от него первенца. Но, судя по фото Эрвин в социальных сетях, догадки поклонников оказались ложными.

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Художница с радостью демонстрирует не только свои картины, но и тело. Среди публикаций Дарины можно найти не мало откровенных снимков.

Скриншот – instagram.com/darina.ervin/

Ранее мы писали о том, что еще одна бывшая супруга Цекало певица Лолита Милявская публично посмеялась над ним.