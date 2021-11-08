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Маленький и толстенький мужик: Лолита публично высмеяла Александра Цекало

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 10:37
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Певица уже давно не сотрудничает и не дружит с Александром Цекало, но регулярно вспоминает о нем. Так, в эфире телешоу Милявская остро прошлась по внешности бывшего мужа
Лолита Милявская нелестно отозвалась об экс-муже Александре Цекало.
Лолита Милявская нелестно отозвалась об экс-муже Александре Цекало. / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, Legion-Media

Скандальная артистка, которая откровенно рассказала о хирургических вмешательствах и их последствиях, заявила, что в 90-х Цекало был "маленьким и толстеньким мужиком".

Напомним, что в 1985 году Лолита вместе с Александром создали вокальный тандем – кабаре-дуэт "Академия", который смог стать популярным. Тогда каждая песня артистки и телеведущего становилась хитом, но в 2000 году коллектив распался . Произошло это из-за развода участников дуэта. Известно, что в дальнейшем и Цекало, и Милявская сделали блестящие карьеры.

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Есть один год, который у меня вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила "Википедия". Это год рождения кабаре-дуэта "Академия". Я даже не помню, с кем у меня там и что было, но "Википедия" напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик , – сказала певица на шоу Суперстар.

Также Милявская вспомнила, что их дуэту "как воздух нужны были эфиры". По ее словам, они из Цекало были готовы ходить везде, где их зовут.

Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. | Фото: скриншот
Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. / Фото: скриншот
Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. | Фото: скриншот
Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. / Фото: скриншот
Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. | Фото: скриншот
Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. / Фото: скриншот
Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. | Фото: скриншот
Архивные фото Лолиты вместе с Цекало. / Фото: скриншот
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Отношения Лолиты с Цекало

Пара прожила вместе в браке целых 12 лет. В 2000-м Милявская и Александр развелись и с тех пор не общаются. Причиной разрыва Лолита называла их творческое соперничество и сложный характер Цекало.

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За два года до развода, у них родилась дочь Ева. Только через несколько лет выяснилось, что на самом деле девочка не есть биологической дочерью Александра – в этом призналась сама певица. О настоящем отце Еве Лолита не рассказывает до сих пор, однако ходят слухи, что это был мужчина, погибший за 40 дней до рождения малышки.

Лолита с дочерью Евой и Александром Цекало. Фото: Соцсети

После расставания Цекало долго не мог обрести счастья. Только в 2008 году он женился на сестре Вере Брежневой – Виктории. Влюбленные не афишировали свои отношения, поэтому о них мало известно. Однако когда они расстались, об этом широко обсуждали в СМИ. А началась шумиха из-за того, что еще до расставания с Викой продюсер закрутил новый роман.

Впоследствии новой избранницей телеведущего стала художница Дарья Эрвин. Сейчас пара вместе проживает в Соединенных Штатах. Отметим, что разница в возрасте между мужем и женой 30 лет. Но, несмотря на это, влюбленные выглядят невероятно счастливыми.

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Что касается личной жизни Лолиты, то она пять раз выходила замуж. Сейчас она счастлива в новых отношениях, но не спешит связывать себя узами брака.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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