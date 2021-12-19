Что известно о финале Детского Евровидения: где смотреть как голосовать

Где смотреть Детское Евровидение и кто представляет Украину / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
Победителя конкурса выберут 19 декабря в Париже, где и пройдет финальный концерт с участием представителей 19 стран. Напомним, что Елена Усенко из города Белая Церковь стала победительницей украинского Нацотбора.
Как вокалистка готовилась к конкурсу, мы рассказывали здесь.
Где смотреть финал "Детского Евросидения-2021"
Транслировать финал конкурса будет телеканал UA: КУЛЬТУРА. Посмотреть "Детское Евровидение" также можно будет на Facebook-странице Суспільне Євробачення и на официальном сайте конкурса. Начало в 17:00.
Как голосовать
В этом году украинцы смогут проголосовать за представительницу своей страны. Онлайн-голосование пройдет в два этапа на сайтах jesc.tv и vote.junioreurovision.tv.
Первое окно для голосования, которое началось еще в пятницу, 17 декабря, закроют сегодня, в 16:59, перед началом прямой трансляции шоу. Второе окно для голосования откроется после последнего выступления 19 декабря и закроется через 15-30 минут.
Как пройдет финал
Кроме участников на сцене конкурса выступят победительница "Детского Евровидения-2020" Валентина Тронель, участница "Евровидения-2020" Барбара Прави. Ведущими в этом году стали журналист и ведущий Оливье Минн, телеведущая и модель Элоди Госсен и участница "Детского Евровидения-2019" Карла.
Слоганом конкурса в 2021 году выбрали лозунг "Imagine" (Представить), что есть отсылкой на песню победительницы прошлого года — J’imagine.
Песня представительницы Украины
Елена Усенко подготовила для "Детского Евровидения" песню "Важіль", слова и музыку к которой написала сама.
В 2018 году Елена участвовала в пятом сезоне шоу "Голос. Діти", но не прошла отбор. Она также выступала на "Черноморских Играх" в 2018 и 2019 годах.