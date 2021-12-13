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Участница Детского Евровидения от Украины начала учиться дома еще до пандемии – в чем причина

Эксклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 11:22
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По словам Лены, из-за участия в "Детской Евровидении" ее график расписан поминутно. Но помимо этого, юной исполнительнице нужно также успевать учиться
Елена Усенко, представляющая Украину на Детском Евровидении, учится дома - певица назвала причину
Елена Усенко, представляющая Украину на Детском Евровидении, учится дома - певица назвала причину / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот, instagram.com/ellen_usenko

Лена Усенко сейчас усиленно готовится представлять Украину на вокальном конкурсе в Париже. В эксклюзивном интервью "Сегодня" она рассказала, что все свое время посвящает урокам пения и освоению музыкальных инструментов. Но об обычных занятиях по школьным предметам не забывает, в этом она также старается преуспеть.

Я пытаюсь совмещать. Сейчас прохожу за один год два класса – восьмой и девятый, это вдвое больше работы чем обычно. Учусь в дистанционной школе, там почти нет контакта с учителями, – говорит победительница Нацотбора.

Представительница Украины на "Детском Евровидении" сейчас проходит два класса за один
Представительница Украины на "Детском Евровидении" сейчас проходит два класса за один / Фото: instagram.com/ellen_usenko

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Оказалось, что Лена давно уже учится не в обычной школе, а дистанционно. Это связано с ее творческой деятельностью, ведь петь она начала еще в детстве, а в первый раз вышла на сцену в семь лет.

Я учусь там с шестого класса, потому что тогда очень углубленно начала заниматься творчеством. Трудно было бы совмещать вокал с уроками в обычной школе, – делится Усенко.

С преподавателями Лене удается сохранять хорошие отношения, поэтому они относятся к ее занятости c пониманием.

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Марина Григоренко
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