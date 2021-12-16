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Участница Детского Евровидения Елена Усенко – о неудаче на сцене, зависти знакомых и вере в свой успех

Эксклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 07:00
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Елена Усенко готовится представить Украину на "Детском Евровидении" в Париже. Это ее давняя мечта, к воплощению которой она готовилась долго и настойчиво
Елена Усенко готовится к выступлению на "Детском Евровидении"
Елена Усенко готовится к выступлению на "Детском Евровидении" / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Внимания к Лене с каждым днем все больше, ведь скоро она полетит на международный вокальный конкурс во Францию. "Сегодня" расспросили ее о подробностях подготовки к долгожданному выступлению, учебе в школе и отношениях с хейтерами.

Первый неудачный выход на сцену

Юная исполнительница начала заниматься вокалом еще в детстве. Тогда она впервые взяла микрофон и спела перед зрителями, но хорошо выступить Лене не удалось. От волнения она забыла слова и потом еще долго не могла побороть страх перед публикой.

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После этого я сказала своей маме, что больше никогда в жизни не буду петь, ведь сильно испугалась. Тогда у меня был очень большой страх сцены. Сейчас я уже его победила, – делится Усенко в интервью "Сегодня".

Лена Усенко с детства выступает на сцене
Лена Усенко с детства выступает на сцене / Фото: instagram.com/ellen_usenko

В то время семилетней Лене это казалось концом творческой деятельности. Если один раз не получилось, значит, не судьба и нужно забыть о выступлениях. Тогда веру в успех ей вселила преподавательница по вокалу.

Моя мама нашла правильного педагога – Катю Комар. Я поехала к ней на пробы, на которых очень волновалась, но потом все же начала с ней заниматься. Сейчас, благодаря Кате, я такая, какая я есть, – добавила начинающая артистка.

Педагог по вокалу всегда поддерживает Лену
Педагог по вокалу всегда поддерживает Лену / Фото: instagram.com/kateryna_komar/

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Долгожданная победа в Нацотборе

В прошлом году Лена заняла второе место в Нацотборе на "Детское Евровидение", а сейчас уже победила. По большей мере, не опустить руки после поражения ей помогла собственная вера в успех и увлеченность идеей представлять Украину на мировом конкурсе. Говорит, что после проигрыша мыслей: "А зачем мне это надо?" – у нее не было вовсе.

Александр Балабанов (победитель прошлогоднего Нацотбора – ред.) – мой друг. Он дал мне очень большой стимул. Я поняла, что это реально важно для меня, что я хочу на Евровидение. Поэтому весь год упорно готовилась, много работала, писала песни, делала все для того, чтобы в этот раз я представляла Украину. Я думаю о неудаче, как о мотивации для новых свершений, – рассказала Елена.

За экраном вместе с Леной оглашения результатов ждала целая команда поддержки. Первым ее поздравил самый близкий человек:

Моя мама, сидевшая в другой комнате. Уже когда трансляция закончилась, она подошла ко мне. Мы просто обнялись и поняли, что да, смогли. Кстати, я была тогда не у себя дома, а в гостях у моих друзей. Они меня тоже поздравили. Очень благодарна им.

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Во время участия в Нацотборе Лену поддерживали родные и друзья
Во время участия в Нацотборе Лену поддерживали родные и друзья / Фото: instagram.com/ellen_usenko

На Нацотборе жюри отметили глубокий смысл композиции Лены. Оказалось, что именно она является автором своей победоносной песни. На ее написание участнице "Детского Евровидения" понадобилось два месяца. Вдохновения она нашла в том, что ее окружает.

Жизнь вдохновила меня, мои детские мечты, ситуация в мире, связанная с пандемией, с войнами. Самым главным вдохновением для меня стало время, потому что я поняла, что оно бежит очень быстро и нужно жить в полную силу.

Также зрителям очень понравился наряд Лены. Она принимает непосредственное участие в создании своих образов, но также прислушивается к мнению модельеров:

Мне помогает стилист, но мы очень слаженно работаем и все решаем вместе. Мы сделали песню, подали заявку, после чего я прошла в финал. А потом, вместе со стилистами, начали думать образом, – говорит девушка.

Наряд для выступления Лена создавала вместе с дизайнерами
Наряд для выступления Лена создавала вместе с дизайнерами / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Волнение перед зрителями

Так как Лена только начинает свою карьеру, мы спросили – является ли для нее стрессом выход на сцену? Оказалось, что перенапряжения перед выступлениями она не чувствует – лишь легкое волнение.

Переживание должно быть – оно у меня есть. Но это такое чувство приятное, вроде бы чего-то ждешь хорошего. Если человек перед выходом на сцену не переживает совсем, то наверняка он уже перегорел. Я верю в то, что вселенная слышит наши посылы, когда мы перед сценой говорим, настраиваем себя, что все будет хорошо, то так и случается, – объясняет Усенко.

Юная исполнительница не испытывает большого страха перед выходом на сцену
Юная исполнительница не испытывает большого страха перед выходом на сцену

Подготовка к выступлению во Франции

Сейчас все силы Лены и ее команды идут на проработку номера, с которым она вскоре представит Украину на "Детском Евровидении".

Мы работаем над образом и постановкой выступления. Верю в то, что всем очень понравится. Мне не очень сложно, ведь я привыкла к такому активному графику и понимала, на что шла. Я этого хотела и сейчас хочу. Подготовка всегда есть, например, сейчас я даю вам интервью – это тоже часть подготовки. У меня очень много занятий по вокалу, – делится Лена.

Также участница песенного конкурса сейчас осваивает множество музыкальных инструментов: гитару, синтезатор, барабаны.

Лена учится играть на акустической и электрогитаре
Лена учится играть на акустической и электрогитаре / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Смена школы и зависть знакомых

Лена Усенко за один год проходит два класса – восьмой и девятый. Из-за активной творческой деятельности ей пришлось сменить обычную школу на дистанционную.

Там почти нет контакта с учителями. Судя по тому, как мы общаемся, я верю, что они понимают ситуацию. Я учусь так с шестого класса, потому что тогда очень углубленно начала заниматься вокалом. Трудно было бы совмещать это с уроками, – объясняет Лена.

Лена с улыбкой реагирует на хейтеров
Лена с улыбкой реагирует на хейтеров / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Любая победа всегда сопровождается завистью. Успех Лены не стал исключением, она также испытала на себе хейт. Оскорбительные сообщения юная артистка получала не только от незнакомых пользователей Сети, но и от тех, с кем прежде общалась.

С этим бороться просто нереально, я уже смирилась. Мои знакомые проявляли это по отношению ко мне, да и вообще другие люди тоже. Просто им тяжело воспринимать мысль, что кто-то смог, а они – нет. Но я считаю наоборот, надо думать: "А я тоже смогу!". Хейтерам я отвечаю. В жизни они почти никогда не могут подойти ко мне и выразиться, а делают это только через какие-то фейковые страницы в Сети, – говорит участница "Детского Евровидения".

Во время Детского Евровидения Украина, как и другие страны, имеет право голосовать за свою участницу. Отдать свой голос нужно в указанное время во время прямого эфира конкурса.

Детский песенный конкурс "Евровидение-2021" начнется вечером 19 декабря в Париже, смотреть его онлайн можно на телеканале UA: КУЛЬТУРА с 17:00.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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