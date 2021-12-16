Участница Детского Евровидения Елена Усенко – о неудаче на сцене, зависти знакомых и вере в свой успех

Внимания к Лене с каждым днем все больше, ведь скоро она полетит на международный вокальный конкурс во Францию. "Сегодня" расспросили ее о подробностях подготовки к долгожданному выступлению, учебе в школе и отношениях с хейтерами.
Первый неудачный выход на сцену
Юная исполнительница начала заниматься вокалом еще в детстве. Тогда она впервые взяла микрофон и спела перед зрителями, но хорошо выступить Лене не удалось. От волнения она забыла слова и потом еще долго не могла побороть страх перед публикой.
После этого я сказала своей маме, что больше никогда в жизни не буду петь, ведь сильно испугалась. Тогда у меня был очень большой страх сцены. Сейчас я уже его победила, – делится Усенко в интервью "Сегодня".
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В то время семилетней Лене это казалось концом творческой деятельности. Если один раз не получилось, значит, не судьба и нужно забыть о выступлениях. Тогда веру в успех ей вселила преподавательница по вокалу.
Моя мама нашла правильного педагога – Катю Комар. Я поехала к ней на пробы, на которых очень волновалась, но потом все же начала с ней заниматься. Сейчас, благодаря Кате, я такая, какая я есть, – добавила начинающая артистка.
Долгожданная победа в Нацотборе
В прошлом году Лена заняла второе место в Нацотборе на "Детское Евровидение", а сейчас уже победила. По большей мере, не опустить руки после поражения ей помогла собственная вера в успех и увлеченность идеей представлять Украину на мировом конкурсе. Говорит, что после проигрыша мыслей: "А зачем мне это надо?" – у нее не было вовсе.
Александр Балабанов (победитель прошлогоднего Нацотбора – ред.) – мой друг. Он дал мне очень большой стимул. Я поняла, что это реально важно для меня, что я хочу на Евровидение. Поэтому весь год упорно готовилась, много работала, писала песни, делала все для того, чтобы в этот раз я представляла Украину. Я думаю о неудаче, как о мотивации для новых свершений, – рассказала Елена.
За экраном вместе с Леной оглашения результатов ждала целая команда поддержки. Первым ее поздравил самый близкий человек:
Моя мама, сидевшая в другой комнате. Уже когда трансляция закончилась, она подошла ко мне. Мы просто обнялись и поняли, что да, смогли. Кстати, я была тогда не у себя дома, а в гостях у моих друзей. Они меня тоже поздравили. Очень благодарна им.
На Нацотборе жюри отметили глубокий смысл композиции Лены. Оказалось, что именно она является автором своей победоносной песни. На ее написание участнице "Детского Евровидения" понадобилось два месяца. Вдохновения она нашла в том, что ее окружает.
Жизнь вдохновила меня, мои детские мечты, ситуация в мире, связанная с пандемией, с войнами. Самым главным вдохновением для меня стало время, потому что я поняла, что оно бежит очень быстро и нужно жить в полную силу.
Также зрителям очень понравился наряд Лены. Она принимает непосредственное участие в создании своих образов, но также прислушивается к мнению модельеров:
Мне помогает стилист, но мы очень слаженно работаем и все решаем вместе. Мы сделали песню, подали заявку, после чего я прошла в финал. А потом, вместе со стилистами, начали думать образом, – говорит девушка.
Волнение перед зрителями
Так как Лена только начинает свою карьеру, мы спросили – является ли для нее стрессом выход на сцену? Оказалось, что перенапряжения перед выступлениями она не чувствует – лишь легкое волнение.
Переживание должно быть – оно у меня есть. Но это такое чувство приятное, вроде бы чего-то ждешь хорошего. Если человек перед выходом на сцену не переживает совсем, то наверняка он уже перегорел. Я верю в то, что вселенная слышит наши посылы, когда мы перед сценой говорим, настраиваем себя, что все будет хорошо, то так и случается, – объясняет Усенко.
Подготовка к выступлению во Франции
Сейчас все силы Лены и ее команды идут на проработку номера, с которым она вскоре представит Украину на "Детском Евровидении".
Мы работаем над образом и постановкой выступления. Верю в то, что всем очень понравится. Мне не очень сложно, ведь я привыкла к такому активному графику и понимала, на что шла. Я этого хотела и сейчас хочу. Подготовка всегда есть, например, сейчас я даю вам интервью – это тоже часть подготовки. У меня очень много занятий по вокалу, – делится Лена.
Также участница песенного конкурса сейчас осваивает множество музыкальных инструментов: гитару, синтезатор, барабаны.
Смена школы и зависть знакомых
Лена Усенко за один год проходит два класса – восьмой и девятый. Из-за активной творческой деятельности ей пришлось сменить обычную школу на дистанционную.
Там почти нет контакта с учителями. Судя по тому, как мы общаемся, я верю, что они понимают ситуацию. Я учусь так с шестого класса, потому что тогда очень углубленно начала заниматься вокалом. Трудно было бы совмещать это с уроками, – объясняет Лена.
Любая победа всегда сопровождается завистью. Успех Лены не стал исключением, она также испытала на себе хейт. Оскорбительные сообщения юная артистка получала не только от незнакомых пользователей Сети, но и от тех, с кем прежде общалась.
С этим бороться просто нереально, я уже смирилась. Мои знакомые проявляли это по отношению ко мне, да и вообще другие люди тоже. Просто им тяжело воспринимать мысль, что кто-то смог, а они – нет. Но я считаю наоборот, надо думать: "А я тоже смогу!". Хейтерам я отвечаю. В жизни они почти никогда не могут подойти ко мне и выразиться, а делают это только через какие-то фейковые страницы в Сети, – говорит участница "Детского Евровидения".
Во время Детского Евровидения Украина, как и другие страны, имеет право голосовать за свою участницу. Отдать свой голос нужно в указанное время во время прямого эфира конкурса.
Детский песенный конкурс "Евровидение-2021" начнется вечером 19 декабря в Париже, смотреть его онлайн можно на телеканале UA: КУЛЬТУРА с 17:00.
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