Что на самом деле у Эдиты Пьехи со здоровьем и почему она не появляется на публике – признание внука

Стас Пьеха в одном из интервью впервые за долгое время прокомментировал слухи о своей знаменитой бабушке Эдите Пьехе

Стас Пьеха развеял популярные слухи о своей бабушке / Фото: instagram.com/wolfieha

Эдита Пьеха сейчас редко появляется на публике и не выступает на сцене. В Сети иногда можно увидеть слухи о проблемах со здоровьем певицы, но семья предпочитает эту тему не обсуждать. Внук певицы Стас Пьеха в новом своем интервью рассказал о здоровье бабушке и объяснил, почему Эдита Пьеха не выходит на сцену.

Прежде всего Стас Пьеха опроверг слухи, что Эдита Пьеха ведет затворнический образ жизни. Певица общается с близкими друзьями и родными.

Внук певицы рассказал, что бабушка живет в своем доме под Санкт-Петербургом. Стас сейчас реже стал навещать певицу из-за пандемии.

Стас Пьеха рассказал о здоровье бабушки / Фото: instagram.com/wolfieha

Он отметил, сейчас Эдита Пьеха не так активна, но это связано и с тем, что несколько лет назад из-за травм, полученных на прогулке с собакой, певица перенесла операцию на коленях.

У нее есть проблемы с ногами, она плохо ходит, – рассказал Стас Пьеха.

Он отметил, что после операции на коленях певица не совсем смогла восстановиться и "расходить" ноги.

Выступать на концертах Эдита Пьеха не планирует, но объявлять об уходе со сцене артистка не собирается. Такие заявления Стас Пьеха назвал маркетинговым ходом.

Эдита Пьеха не планирует выступать / Фото: Instagram

Она, как любой человек в свои 83 года, имеет свои проблемы, но имеет и какие-то счастливые моменты в жизни. Работы все меньше и меньше, понятно. Она сейчас не выступает и не очень сильно хочет. И имеет право, — сказал внук.

Другие новости о певце: