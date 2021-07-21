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Пьеха показал новое видео с женщиной, избившей его сына: За своего ребенка ударю кого угодно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
21 июля, 18:09
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Артист опубликовал ролик с Ириной Безбородовой – женщиной, напавшей на его сына и бывшую тещу. Пьеха подчеркнул, что никто не имеет права поднимать руку на детей – ни на своих, ни на чужих
Стас Пьеха опубликовал новое видео с Ириной Безбородовой
Стас Пьеха опубликовал новое видео с Ириной Безбородовой / Фото: instagram.com/wolfieha

Стас Пьеха, семилетнего сына которого избила супруга российского футбольного арбитра, показал новое видео с ней. На ролик Ирина Безбородова кричит, стоя перед камерой.

Я за своего ребенка ударю кого угодно. Мои дети неприкосновенны! – говорит Ирина на видеоролике.

Пьеха опубликовал видео на своей странице в Instagram и подписал его следующим образом:

Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с г-жой Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой – все дети неприкосновенны! Я очень надеюсь, что это дело станет для многих важным уроком. Повторюсь – нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого, – написал артист.

Позже стало известно, что от рук Безбородовой якобы пострадало много людей. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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