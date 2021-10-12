Что посмотреть кроме Игры в кальмара? 10 фильмов и сериалов с похожим сюжетом

Фильмы и сериалы, похожие на "Игру в кальмара" / Фото: Коллаж: Сегодня

"Игра в кальмара" — один из главных сериалов мира прямо сейчас. Шоу настолько популярно, что его "игры" решили повторить в реальной жизни. Соревнования (без крови и смертей) пройдут в ОАЭ.

Мы посмотрели "Игру в кальмара" и поделились своим мнением о сериале. Спойлеров там нет, так что смело переходите по ссылке и читайте.

Реклама

А теперь, собственно, наша подборка.

"Куб", 1997

Кадр из фильма "Куб" / Фото: YouTube

Реклама

По сюжету триллера, компания незнакомых между собой людей просыпается в замкнутом лабиринте. Весь фильм они пытаются найти выход, чтобы не умереть от голода и жажды. Конечно, исследуя свою "тюрьму" герои натыкаются на опасные ловушки.

"Остров", 2005

Кадр из фильма "Остров" / Фото: YouTube

Реклама

Хочется начать с того, что в картину снял Майкл Бэй и главные роли в ней исполнили Скарлетт Йоханссон и Юэн Макгрегор, но в нашем случае главное вовсе не это. "Остров" – это история о будущем после глобальной катастрофы.

Люди живут в изолированном месте, они всегда под присмотром "большого брата", а еще они регулярно участвуют в лотерее, победители которой отправляются на прекрасный Остров — единственное уцелевшее на Земле место, пригодное для жизни.

"13 грехов", 2014

Кадр из фильма "13 грехов" / Фото: YouTube

Отличный триллер про смертельную игру, участник которой может или разбогатеть, или умереть. Задания, выполняемые главным героем очень разнообразны и чаще всего шокирующие. Как можно догадаться из названия фильма, их всего 13.

Самое интересное, что "сложность" заданий увеличивается с каждым шагом игрока. Потому начать играть Эллиоту Бриндлу (так зовут главного персонажа) было так легко.

"Нерв", 2016

Кадр из фильма "Нерв" / Фото: YouTube

В этом триллере Ви (ее сыграла Эмма Робертс) присоединяется к онлайн-игре, в которой участники получают деньги за выполнение случайных задач. Игра объединяет ее с Йеном (Дэйв Франко) и далее все начинается все самое опасное и непредсказуемое.

"Круг", 2015

Кадр из фильма "Круг" / Фото: YouTube

В этом американском фильме пятьдесят незнакомцев похищены и помещены в высокотехнологичную комнату казней, где они вынуждены выбирать, кто из них заслуживает жизни. Триллер также немного напоминает "Куб".

"Что бы вы сделали", 2012

Кадр из фильма "Что бы вы сделали" / Фото YouTube

И снова группа незнакомцев, но уже за столом. У каждого участника игры есть свой мотив, а задания без каких-либо прелюдий дают понять, что живим останется только победитель. Главная героиня Айрис должна заполучить денежный приз, чтобы спасти своего больного брата.

"Алиса в Пограничье", 2020

Кадр из сериала "Алиса в Пограничье" / Фото: Netflix

Это японский сериал о геймере-неудачнике и его друзьях, которые попадают в параллельный мир, где им предстоит принять участие в жестоких играх, иначе они умрут. По ходу сюжета персонажи меняются под воздействием обстановки, в которой они оказались. В "Алиса в Пограничье" два сезона.

"Пила", 2004

Кадр из фильма "Пила" / Фото: YouTube

По количеству серий "Пила" обогнала многие популярные хоррор-киносериалы. На данный момент вышли девять фильмов и одна короткометражка.

В центре сюжета маньяк Джон Крамер, который буквально сталкивает людей со смертью, заставляя их выполнять опасные задания, чтобы выбраться из его ловушек. Вероятно, вы видели хотя бы одну часть серии "Пила", но никогда не будет лишним вспомнить классику жанра)

"Королевская битва", 2000

Кадр из фильма "Королевская битва" / Фото: YouTube

Японская антиутопическая история о выживании разворачивается в мире, где правительство создает программу под названием "Королевская битва". Ее участники – ученики средней школы Широива. Они изолированы на острове, который становится настоящей ареной для борьбы. В конце выжить может только один.

"Платформа", 2019

Кадр из фильма "Платформа" / Фото: YouTube

Японский фильм, действие которого разворачивается в многоэтажной тюрьме, на каждом "этаже" которой находятся по двое заключенных.

В центре башни находится шахта, по ней доставляется еда. Но до нижних ярусов они никогда не доходит, из-за чего заключенные умирают от голода или становятся каннибалами.

Еще интересное про кино: