"Чтоб ты, с*ка, знал!" Евгений Синельников рассказал, как завистливые рашисты разграбили его дом под Киевом

Евгений Синельников говорит, что родительский дом в Гостомеле пострадал еще больше / Фото: Скриншот из YouTube

Евгений Синельников две недели жил в оккупированной Буче. К счастью, 9 марта он смог выехать с семьей на запад Украины. Как только Киевскую область освободили от оккупантов, режиссер решил вернуться домой. Он собственными глазами увидел, что путинские солдаты сделали с его неподвижностью.

40-летний режиссер был шокирован тем, в каком состоянии его дом. Ведь когда Евгений эвакуировался – жилье было почти целое. Но российские изверги украли все его вещи, а то, что не смогли вынести, – разбили.

Реклама

Телеведущий добавил, что захватчики пытались снять телевизор, но не смогли, поэтому разбили его. Также обстреляли музыкальные колонки, которые не собирались брать.

Режиссер предполагает, что оккупанты так подло и зверски поступали из-за зависти и обиды.

Если ты его не забираешь, то зачем это тебе? Зачем ты это портишь? Следы от берцов на кроватях, шкафы вывернуты, дверца сломана. Типа: "Чтоб ты, с*ка, знал! Чего ты так хорошо живешь?"... Такое впечатление, что у них обида, что мы хорошо жили, у нас были хорошие улицы, дома, все было чисто. Очень грустное чувство, когда ты видишь, во что превратился твой дом. Я даже не знаю, как туда возвращаться... У меня нет белья, зубных щеток, бритвы. Нет мелких дешевых вещей. Зачем они вам нужны? Это так мелочно, – поделился Евгений в программе "Зе Интервьюер".

Синельников признается, что ему, в отличие от родителей, повезло. Ведь в его доме хоть стены уцелели, а от родительского двухэтажного домика в Гостомеле почти ничего не осталось.

Реклама

Дом родителей Евгения после прихода "орков" / Фото: synelnykov_yevgen

У меня крыша повреждена, нет окон, украдено все, но есть стены. А вот у родителей сгорело все, даже плитка, которая была на стене. Нет каменного стола. Я еще не понимаю, как это. Может, фосфор, потому что таких значительных разрушений нет, стены вроде бы есть, но выгорело все, – поделился Евгений.

Также Синельников добавил, что он сильно изменился за время войны. Режиссер говорит – перестал откладывать все на потом, потому что понимает, что завтра может и не наступить.

Сейчас Евгений живет в селе и закупается на рынке. Он отмечает, что не в деньгах счастье.

Реклама

Недавно Ирина Билык рассказывала, что почти месяц в ее доме под Киевом жили российские оккупанты.