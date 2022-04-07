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Режиссер Орла и решки показал "подарок" от оккупантов в своем дворе в Буче (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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7 апреля, 14:17
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Ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников две недели вместе со своей семьей был в Буче, где велись активные боевые действия
Евгений Синельников показал снаряд у себя во дворе
Евгений Синельников показал снаряд у себя во дворе / Фото: Скриншот из YouTube

Война застала Евгения Синельникова и его близких в частном доме под Киевом. Он слышал взрывы, видел, как от российских снарядов горели соседние дома и как убили его соседей. Режиссеру спустя некоторое время удалось вместе с семьей уехать по "зеленому коридору".

Теперь когда Бучу освободили, режиссер пока особо не рассказывает, в каком состоянии его дом после визита оккупантов, однако в Instagram показал снаряд у себя во дворе.

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Вот такой подарок лежит у меня во дворе, – написал Синельников, добавив хештег Буча и я возвращаюсь домой.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Евгений Синельников рассказал, как спасал детей во время обстрелов в Киевской области, а также как война подтолкнула его сделать предложение любимой девушке.

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Элина Пелешенко
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Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

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