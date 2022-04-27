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Дом Ирины Билык под Киевом был занят рашистами: "На сегодняшний день мне некуда вернуться!"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 23:03
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Украинская певица Ирина Билык теперь не может вернуться в свой дом под Киевом из-за того, что почти месяц там жили российские оккупанты
В доме Ирины Билык под Киевом жили оккупанты
В доме Ирины Билык под Киевом жили оккупанты / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Прошло уже два месяца войны в Украине и все отчетливее становятся видны последствия разрушающих действий российской армии. Украинцы один за другие видят свои разрушенные дома.

Недавно шеф-редактор "Орел и Решка" Маша Суша показала ужасные кадры из своего дома в Ирпене, в котором некоторое время жили российские оккупанты.

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Как оказалось, орки заняли дом еще одной украинской звезды – Ирины Билык. Об этом исполнительница рассказала в одной из своих публикаций в Instagram.

Сегодня мне тяжело петь… мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала неописуемые боли от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты... на сегодняшний день мне некуда вернуться, – поделилась Билык.

Напомним, что исполнительница жила в одном из престижных коттеджных городков под Киевом, в поселке Березовка. Стоимость недвижимости в этом районе стартует от семи миллионов гривен.

Сейчас Билык была вынуждена покинуть дом. Однако певица продолжает помогать украинцам, а также принимает участие в благотворительных акциях в поддержку Украины.

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Ранее Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть российским оккупантам.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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