Cын Елизаветы II оспорит иск по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Адвокаты принца Эндрю будут оспаривать обвинения американки Вирджинии Джуффре / Фото: Getty Images

Адвокаты сына Елизаветы II впервые отреагировали на иск американки, которая обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет. Они заявили, что иск является необоснованным, и утверждают, что юридические документы по делу не были вручены должным образом – повестку в американский суд выслали по почте, а по британским правилам они должны быть переданы через пристава Соединенного Королевства. Об этом пишет CNN.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Адвокат сына королевы Эндрю Бреттлер во время досудебного заседания отметил, что юридическая команда принца будет оспаривать законность иска.

Мы считаем, что это безосновательный и потенциально незаконный иск, который истец подал против герцога, – заявил адвокат.

Адвокат заявил, что Джуффре не имела права подавать иск против его клиента. По его словам, ранее американка подписала отказ от возможности подать в суд на принца Эндрю "и других лиц" при условии разрешения другого иска.

Следующие слушание в Нью-Йорке запланировано на 13 октября.

Секс-скандал вокруг принца Эндрю:

Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффри рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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