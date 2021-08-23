Дана Борисова заявила, что 7-летнего сына Стаса Пьехи избили не зря: Он маленький вредитель

Дана Борисова высказалась о ситуации с сыном Стаса Пьехи / Фото: instagram.com/danaborisova_official, instagram.com/wolfieha

Уже больше месяца в Сети активно обсуждается избиение семилетнего сына Стаса Пьехи Пети. Пока большинство представителей шоу-бизнеса и общественность поддерживают семью, телеведущая Дана Борисова решили встать на сторону Ирины Безбородовой – соседки, которая избила сына певца.

Дана считает, что Петя получил по заслугам. Об этом она сказала в программе "Ты не поверишь"

Как его не ударить. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну, немножко получил. Что в этом такого. Стасу нечего дать своему ребенку. Он в своих переживаниях, кризисах, раздумьях, – заявила Дана.

Дана Борисова / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая считает, что у Стаса Пьехи нет времени заниматься сыном, он решает свои проблемы.

Важный момент – у него не в порядке с психикой. Столько употреблений. Он капается в своей наркологической больничке. Я знаю, что у него постоянно срывы происходят, – сказала телеведущая о певце.

К слову, Дана Борисова не в первый раз высказывается о певце. Недавно телеведущая рассказала о наркозависимости Стаса Пьехи.

Напомним, ранее Ирина Безбородова сказала, что сын Стаса Пьехи никогда не отличался примерным поведением. Экс-супруга певца не стала отрицать, что поведение мальчика оставляет желать лучшего, но это не повод поднимать руку на ребенка.

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