Дантес пожелал россиянам включить свои мозги и призывать Путина прекратить войну: "Вы, с*ки, забираете детство!"

Владимир Дантес потребовал от россиян призвать Путина прекратить войну в Украине. / Фото: Instagram

В Instagram Владимир Дантес опубликовал жуткое видео из родного Харькова, где в самом центре разорвалась ракета . Артист написал, что ненавидит власти РФ за нападение на Украину, разрушение городов и убийство невинных людей.

Вы уносите жизнь, дома, вы, с*ки, уносите мое детство! Я не знаю, каким нужно быть зверем, чтобы отдать такой приказ. Не знаю каким нужно быть чудовищем, чтобы выполнить этот приказ, – эмоционально написал певец.

Реклама

Напомним, 1 марта в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы. Удар произошел в 8:01. Владимир Дантес добавил, что на протяжении 12 лет он был во дворце детского и юношеского творчества (это в 150 метрах от места взрыва). В этом доме, которого больше нет, он получал стипендию. Возле этого здания были красивые фейерверки страны и самые масштабные концерты. 20 лет он здесь гулял, рос и становился тем, кем сейчас.

Но вам не просто нужно уничтожить здание. Вам нужны жертвы! Вам нужны жизни людей, которые были ближайшими соседями!, – продолжил певец.

Дантес добавил, что президент-агрессор РФ решил показать свою силу, убивая и разрушая все на своем пути.

Желаю всем в этой цепочке гореть в аду! А всем остальным, кто еще не сделал то, за что будет проклят в мире, желаю собрать свои мозги и выходить с призывом вывести войска РФ из Украины!, – призвал певец.

Напомним, ранее Надя Дорофеева попросила российских фанатов повлиять на ситуацию.

Реклама

Также Потап призвал Россию прекратить войну против Украины: "Нам не нужен ваш "русский мир"

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация – спасет жизнь. Читайте наши новости в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.