Дантес побажав росіянам увімкнути мізки і закликати Путіна припинити війну: "Ви, с*ки, забираєте дитинство!"

Володимир Дантес вимагає від росіян закликати Путіна припинити війну в Україні. / Фото: Instagram

У Instagram Володимир Дантес опублікував моторошне відео з рідного Харкова, де у самому центрі розірвалася ракета. Артист написав, що ненавидить владу РФ за напад на Україну, руйнування міст та вбивство невинних людей.

Ви забираєте життя, будинки, ви, с*ки, забираєте моє дитинство! Я не знаю, яким треба бути звіром, щоб віддати такий наказ. Не знаю яким треба бути чудовиськом, щоб виконати цей наказ, – емоційно написав співак.

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Нагадаємо, 1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи. Удар стався о 8:01. Володимр Дантес додав, що упродовж 12 років він був у палаці дитячої та юнацької творчості (це за 150 метрів від місця вибуху). У цьому будинку, якого більше немає, він отримував стипендію. Біля цієї будівлі були найкрасивіші феєрверки країни та наймасштабніші концерти. 20 років він тут гуляв, ріс і ставав тим, ким є зараз.

Але вам не просто потрібно знищити будівлю. Вам потрібні жертви! Вам потрібні життя людей, які були найближчими вашими сусідами!, – продовжив співак.

Дантес додав, що президент-агресор РФ вирішив показати свою силу, вбиваючи та руйнуючи все на своєму шляху.

Бажаю всім у цьому ланцюжку горіти в пеклі! А всім іншим, хто ще не зробив те, за що буде проклятий світом, бажаю зібрати свої мізки і виходити із закликом вивести війська РФ з України!, – закликав співак.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва попросила російських фанатів вплинути на ситуацію.

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Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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