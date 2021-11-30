Даша Астафьева стыдилась своего тела перед первой откровенной фотосессией

Даша Астафьева откровенно рассказала о моментах неприятия своего тела. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Впервые Даша Астафьева, которая недавно произвела фурор в Сети очередным откровенным фото, разделась на камеру в возрасте 17-18 лет. Тогда же фотограф сказал, что у будущей звезды Playboy "кривые" зубы, некрасивые ногти и форма бровей.

Фотограф будто сделал девушке вызов, спросив: "Так что, разденешься?" . По словам Астафьевой, тогда она была испуганной и неуверенной в себе, но когда решилась сняться в фотосессии в стиле "ню" – это стало ее победой над собой.

Реклама

Возможно, это шаг к принятию себя. Я была очень зависима от мнения окружающих . Для женщины, которая работает в этом направлении, очень важно, какой мужчина рядом, – отметила звезда в шоу "Ебаут".

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Сама же Астафьева призналась, что не считает этот опыт травматическим. По словам звезды, тогда она действительно выглядела плохо, потому что была молодой девушкой, которая только приехала в большой город.

Более того, знаменитость поделилась, что в ее жизни были периоды, когда ее тело ей совсем не нравилось.

Реклама

Бывали такие периоды в моей жизни, когда я очень прислушивалась к мнению людей. Это редко было, но сильно влияет, когда ты слышишь, что ты не в форме или что-то не так делаешь, – объяснила Даша.

Однако сейчас артистка не стесняется своего тела и с гордостью показывает свою фигуру на камеру. Также она учит других женщин не обращать внимания на критику и избавляться от комплексов.

Сейчас я очень нравлюсь себе, я каждый день улыбаюсь своему отражению в зеркале, так как я знаю, что очень многое делаю для того, чтобы выглядеть классно. Прежде всего нужно просто иногда остановиться, посмотреть, что творится вокруг, понять, что ты жив, здоров, у тебя есть все для того, чтобы быть счастливым, – рассказала звезда.

Даша Астафьева в сауне, прикрывается полотенцем. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Астафьева призналась, что ее кожа не идеальна и у нее есть целлюлит: "Он есть у всех, но я этого не стесняюсь. Я делаю все, чтобы его конечно было немного меньше".

Реклама

По словам Даши, она регулярно поддерживает себя в форме. Так, ежедневно артистка занимается спортом и много ходит во время прогулки.

Популярность Даши Астафьевой

Завоевала популярность артистка, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. Также она была участником украинской "Фабрики звезд", ведущей телеканала М1 и вокалисткой поп-дуэта "NikitA".

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

В 2007 году фотосессию Астафьевой для украинского выпуска Playboy перепечатали 15 изданий журнала во всем мире. А уже в 2008-м она привлекла внимание Х'ю Хефнера – основателя и шеф-редактора Playboy.

Вас также могут заинтересовать: