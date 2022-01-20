Делала ли Бузова пластические операции – мама телеведущей честно ответила на вопрос

Мама Ольги Бузовой прокомментировала слухи о пластических операциях дочери / Фото: instagram.com/buzova86

В последнее время на многих снимках Ольгу Бузову, как отмечают подписчики, все труднее узнать. Пока одни все списывают на фотошоп, другие уверены, без пластических операций не обошлось.

В Сети можно найти версии, что Бузова делала ринопластику, контурную пластику скул и увеличила губы.

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/ Фото: instagram.com/buzova86, скриншот

/ Фото: instagram.com/buzova86

Сама телеведущая все опровергает и говорит, что она за естественную красоту.

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Мама Ольги Бузовой тоже отрицает, что дочь делала пластические операции. Телеведущая регулярно посещает косметологов.

Да и наши косметологи очень хорошо работают со звездами. Лучше 20 лет тянуть деньги с клиента за процедуры, чем один раз ему "отрезать" (сделать пластику. – Ред.), – сказала мама ведущей в беседе с kp.ru.

/ Фото: instagram.com/buzova86

Мама телеведущей отмечает, что Ольга Бузова очень переживает за свою внешность, ведь это ее визитная карточка.

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Оля знает все свои недостатки, все свои ракурсы. И когда она говорит, что она неотразима, она просто шутит. Она не хвастуша, просто с большой самоиронией.

Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой, и призналась, что всегда пользуется фильтрами на снимках.